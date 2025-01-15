'Это цель, на которую мы должны делать ставку': Дуда заявил, что требует пригласить Украину в НАТО. Видео

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что большинство стран-членов НАТО поддерживают идею присоединения Украины к Альянсу. Он отметил, что это реальная цель, на которую следует ориентироваться.

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Об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это цель, на которую мы должны делать ставку. Максимальная цель, которая реальна. И все больше оценщиков государств склоняются к такому мнению, что следует Украину пригласить в НАТО", – сказал он.

Дуда также подчеркнул, что с самого начала выступал за предоставление Украине официального приглашения в членство в Альянсе. По его мнению, это станет важным шагом в направлении обеспечения подлинных гарантий безопасности для Украины, а также всей Европы.

"Я единогласно с самого начала настойчиво требую, чтобы Украине страны НАТО оформила приглашение к членству. Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности", – сказал он, имея в виду, что это должно быть сделано на саммите НАТО в 2025 году, когда Нидерланды будут принимать членов Альянса в Гааге.

В то же время он отметил, что гарантии безопасности, которые могут предоставить страны Североатлантического Альянса, важны, однако наибольшей гарантией безопасности для Украины было бы и, как надеется Дуда, будет вскоре ее членство в НАТО. Особенно важна 5 статья Североатлантического договора, которая предусматривает взаимную оборону среди членов Альянса. Однако, президент Польши признал, что полное вступление Украины в НАТО возможно только после окончания войны.

Дуда также поделился деталями своих недавних переговоров с Зеленским.

"Мы с господином президентом также общались о возможных переговорах и прекращении огня, также об обеспечении Украины и какие меры могут приниматься в контексте альянса", – сказал он.

Дуда заверил Зеленского, что Польша будет продолжать свою твердую поддержку Украины. Он подчеркнул, что этот вопрос для него лично приоритетен, и он готов действовать на международном уровне для того, чтобы помочь Украине не только в рамках военной помощи, но и в политическом процессе интеграции в европейские структуры.

Он напомнил, что еще в феврале 2022 года, сразу после начала российского вторжения в Украину, он инициировал ряд писем лидерам стран ЕС, чтобы ускорить процесс предоставления Украине приглашения на вступление в Европейский Союз.

"Несмотря на то, что политики сомневались и мы достигли этого и я также надеюсь, что нам удастся выполнить все эти задачи относительно полного вступления Украины в ЕС необходимы", – добавил президент Польши.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что членство в НАТО остается единственной действенной гарантией безопасности для Украины. Двусторонние соглашения с партнерами важны как промежуточные шаги и инструменты подготовки к членству, но они никогда не заменят полноправный статус члена НАТО.

Как писал OBOZ.UA:

– Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз выступил за вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул: без предоставления нашему государству членства в Альянсе невозможно достичь долгосрочного мира.

– Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина может получить приглашение в НАТО только в полном составе, в границах 1991 года. Но действие договоров Североатлантического альянса может распространяться только на территории, не оккупированные.

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