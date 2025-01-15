Завершение войны, евроинтеграция и восстановление Украины: Зеленский и Туск сделали совместное заявление в Варшаве

15 января президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской народной партии Дональд Туск встретились в Варшаве в начале председательства Польши в Совете ЕС. Лидеры сделали совместное заявление, в котором подтвердили поддержку вступления Украины в Европейский Союз и обозначили ключевые направления сотрудничества.

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Об этом сообщили в офисе президента. В документе говорится, что Украина и Польша будут совместно работать, чтобы сделать Европу безопаснее.

Стороны отметили важность совместных усилий в сфере безопасности для остановки российской агрессии и обеспечения мира в Европе. Польша обязалась поддерживать Украину в восстановлении и расширении оборонных возможностей, включая использование замороженных российских активов.

Ключевыми приоритетами также определены энергетическая независимость Европы, расширение санкционного давления на Россию, модернизация приграничной инфраструктуры, совместные действия по восстановлению Украины и развитие аграрного сотрудничества.

Польша готова поделиться опытом переговоров о вступлении в ЕС и содействовать открытию кластеров в рамках интеграции Украины в Союз.

Зеленский и Туск также отметили важность исторического диалога и сотрудничества для укрепления общего европейского будущего.

В заявлении указаны следующие ключевые направления сотрудничества:

Безопасность и мир в Европе: стороны договорились о совместной работе по остановке российской агрессии и поддержке Украинской формулы мира.

Оборонная поддержка: использование замороженных российских активов и расширение поддержки через Европейский фонд мира.

Расширение ЕС: содействие вступлению Украины в ЕС через открытие переговорных кластеров.

Усиление оборонных возможностей Европы : координация усилий НАТО и развитие оборонной промышленности Украины.

Санкции против России : расширение глобальной изоляции страны-агрессора и борьба с дезинформацией.

Финансовая помощь Украине : поддержка от ЕС для восстановления энергетической инфраструктуры и гуманитарных потребностей Украины.

Энергетическая независимость: прекращение зависимости ЕС от российских энергоносителей, завершение создания энергетического рынка Евросоюза и более тесное сотрудничество с Украиной.

Улучшение экономических связей : модернизация инфраструктуры свободного движения лиц, товаров и капитала.

Восстановление Украины : привлечение международных партнеров к восстановлению.

Аграрное сотрудничество : поиск решений в контексте интеграции в единый рынок ЕС.

Исторический диалог : преодоление противоречий ради общего будущего.

Опыт Польши : передача опыта переговоров о вступлении в ЕС.

Дональд Туск подчеркнул, что пункты совместного заявления отвечают очевидным интересам Польши и Украины.

"Под каждым из них мы оба подписались без сомнений, ведь они в очевидных интересах Польши и Украины", – заявил Туск.

Напомним, что 15 января в Варшаве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Республики Польша Дональда Туска по продолжению их разговора во Львове и в первые недели председательства Польши в Совете ЕС. По итогам встречи Зеленский и Туск провели совместную пресс-конференцию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Польша уже достигли определенного прогресса в вопросе понимания Волынской трагедии. Министерства культуры обеих стран активно работают над вопросом, и уже есть некоторые наработки, которые можно считать важными шагами вперед.

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