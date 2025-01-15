'Имеем шаги вперед': Зеленский рассказал о совместных украино-польских наработках по взаимопониманию в контексте Волынской трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Польша уже достигли определенного прогресса в вопросе понимания Волынской трагедии.Министерства культуры обеих стран активно работают над вопросом, и есть определенные наработки, которые можно считать важными шагами вперед.

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Об этом он рассказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции в Варшаве в среду, 15 января. Зеленский отметил, что эти шаги являются положительным развитием и подтверждением готовности обеих сторон работать над историческими вопросами, которые могут повлиять на двусторонние отношения.

Он также подчеркнул, что поддержка Польши чрезвычайно важна для Украины, особенно в контексте европейской и евроатлантической интеграции. Обе страны имеют общую цель укрепления отношений, и этот вопрос не должен препятствовать сотрудничеству.

"Поддержка Польши для нас очень важна, мы должны в наших отношениях двигаться вперед. Наши министерства культуры, отвечающие за соответствующие вопросы, уже работают. (...) Все их наработки – это шаги вперед", – сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что в обеих странах понимают необходимость укрепления союзнических отношений, ведь основной угрозой их миру и стабильности является Россия.

Напомним, Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным украинских исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. В результате в регионе погибло более 100 тыс. поляков и 40 тыс. украинцев. Свидетели этих событий отмечают жестокие методы расправ с обеих сторон.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в 20 веке, омрачает отношения Украины с Польшей в 21 веке и кто и с какой целью спекулирует на общей боли двух народов уже не один десяток лет подряд.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в вопросе эксгумации польских жертв Волынской трагедии есть первые решения. По его словам, Украина выдала первые разрешения на эксгумацию тел.

Киев и Варшава сформировали и обменялись списками мест поиска и эксгумации останков жертв Волынской трагедии. В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины заявили, что "настроены положительно" и надеются на дальнейшую продуктивную работу.

В Польше объявили, что уже в апреле начнется эксгумация останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем селе Пужники Тернопольской области. Специалисты уже собирают генетический материал у потомков погибших поляков.

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