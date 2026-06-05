'Обмены идут непросто': Зеленский рассказал, сколько украинцев вернули из плена с начала 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2026 года из российского плена удалось вернуть 1429 украинцев. Он подчеркнул, что большинство из них – военнослужащие, которые находились в плену после боев на разных направлениях фронта.

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Об этом президент заявил во время традиционного вечернего обращения 5 июня после очередного этапа обмена пленными. По словам главы государства,в этот день в Украину вернулись еще 186 человек.

Также он рассказал о результатах обменов, проведенных в течение года.

В обращении Зеленский отметил, что среди освобожденных есть защитники, которые попали в плен в Донецкой области, в Мариуполе, на Харьковщине, Луганщине и других участках фронта.

"Сегодня мы продолжили обмены – вернулись домой, в Украину, еще 186 наших людей. Большинство – это военные. Защитники, попавшие в плен на разных направлениях фронта", – сказал президент.

Он подчеркнул, что среди возвращенных есть люди с тяжелыми заболеваниями и ранениями. По словам главы государства, украинская сторона продолжает работать над освобождением всех пленных.

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Президент сообщил, что с начала 2026 года уже состоялось семь мероприятий по возвращению украинцев из плена. Всего за этот период удалось освободить 1429 человек.

"Всех должны вернуть, и по каждой фамилии проверяем, ищем. Обмены идут непросто, но идут. Но готовим следующие этапы", – подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил команду, которая занимается подготовкой и проведением обменов, а также украинских военных, которые обеспечивают пополнение обменного фонда.

"Каждое наше такое результативное подразделение, все проявления смелости украинцев в защите Украины – это наша возможность быть эффективными в дипломатии, в договоренностях, в возвращении наших людей домой из плена", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня, Украина и Россия провели 75-й обмен пленными. В рамках которого домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на разных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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