Об Украине не говорили: в Стамбуле завершилась встреча делегаций США и России

Вечером 10 апреля в Стамбуле (Турция) прошла встреча делегаций Соединенных Штатов Америки и России. Она длилась около 5 часов.

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Об этом сообщили в Госдепе. На встрече представители делегаций обсуждали нормализацию работы дипмиссий США и РФ. Следует отметить, что в коротком резюме после заседания ясно, что Украина не была темой на этих переговорах.

Известно, что от страны-агрессора делегацию возглавлял посол России в США Александр Дарчиев, а от США – заместитель помощника госсекретаря по делам РФ и Центральной Европы Соната Коултер.

Эта встреча является вторым раундом консультаций. Первый состоялся 27 февраля.

"Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами для завершения договоренности по обеспечению стабильности дипломатического банковского обслуживания двусторонних представительств России и США", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации по поводу запрета найма местного персонала, которая является основным препятствием для поддержания стабильного уровня персонала в посольстве США в Москве.

"Заместитель помощника госсекретаря Коултер и посол Дарчиев обсудили проведение следующей встречи по этим вопросам в ближайшее время, если это будет необходимо", – резюмировали в Госдепе.

Ранее сообщалось, что переговоры по частичному прекращению огня, которые проходят при посредничестве США, продвигаются медленно и не дают конкретных результатов. Россия выдвинула дополнительные требования к перемирию в Черном море, которые неприемлемы для Украины и ее европейских союзников.

Кроме того, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин предложил обсудить идею введения в Украине временного внешнего международного управления под эгидой ООН. Это помогло бы провести в Украине "демократические выборы" и "привести к власти дееспособное правительство, которое пользуется доверием народа".

Напомним, что Россия отказалась обсуждать прекращение атак по гражданским объектам на переговорах в Саудовской Аравии. Украина настаивала на запрете ударов РФ по школам, больницам, жилым районам и другим социальным объектам. Однако российская делегация не захотела даже обсуждать этот вопрос.

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