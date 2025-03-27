Россия отказалась обсуждать прекращение атак по гражданским объектам на переговорах в Саудовской Аравии – ОП

Во время переговоров в Саудовской Аравии Украина настаивала на запрещении ударов РФ по школам, больницам, жилым районам и другим социальным объектам. Однако российская делегация не захотела даже обсуждать вопрос о прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью "Укринформу". По его словам, Россия не только не поддержала эту инициативу, но и увеличила количество атак. Последние удары по Кривому Рогу и Сумам свидетельствуют о нежелании РФ прекращать обстрел мирных городов.

Чиновник отметил, что у США есть широкий арсенал средств влияния на Россию, кроме санкций. При этом важно, чтобы эти методы применялись сразу, потому что Россия продолжает играть со всем миром и затягивает время. Ежедневными обстрелами враг продолжает убивать украинцев, в том числе мирных людей, даже во время так называемого перемирия, которого россияне "придерживаются" с 18 марта по энергетике.

"Кстати, Украина настаивала на том, чтобы объекты гражданской инфраструктуры, подразумеваемые школы, больницы, детские сады, зоны жилой застройки также не подвергались обстрелам. Однако, мы видим, что РФ, наоборот, в последнее время осуществляет еще более интенсивные обстрелы наших городов, социальных объектов", — сказал он.

Жовква напомнил, что после "тишины в воздухе", которой якобы придерживаются оккупанты, произошли массированные удары по Кривому Рогу и по Сумам, доказывающие, что Россия не планирует прекращать обстрелы по крайней мере по мирным людям.

В ходе переговоров Россия заявила, что не имеет мандата для обсуждения вопроса о гражданских объектах, отметил представитель ОП.

"Действительно, мы отдельно говорили о гражданской инфраструктуре – о жилых домах, школах, детских садах и так далее. Что сделала Россия? В ходе переговоров, насколько мы понимаем из информации американской стороны, они вообще отказались говорить о гражданской инфраструктуре, рассказывая американской делегации, не имеющей мандата для обсуждения этого вопроса", – пояснил он.

В то же время страна-оккупантка представила свой ограниченный список энергетических объектов, по ее мнению, подпадающих под перемирие. Однако американская сторона не поддержала этот список, поскольку он не согласовывался на официальном уровне. Жовква подчеркнул, что по-прежнему РФ использует односторонние заявления и манипуляции, чтобы затягивать время и продолжать военную агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, российская сторона заявила, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии достигнута договоренность о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток. Начинается перемирие 18 марта. В то же время в Москве продолжают утверждать, что соглашение вступает в силу после снятия ряда санкций и ограничений против РФ.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта. Он также отметил, что заявления по итогам встреч делегации США с украинской и российской сторонами разнятся.

Американская сторона объявила, что США и Украина договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях.

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