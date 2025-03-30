"Наивно ждать прогресса": переговорщик от РФ открестился от договоренностей о прекращении огня

Переговоры по частичному прекращению огня, происходящие при посредничестве США, продвигаются медленно и не дают конкретных результатов. Россия выдвинула дополнительные требования к перемирию в Черном море, которые неприемлемы для Украины и ее европейских союзников.

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Член российской переговорной группы Григорий Карасин заявил, что не ожидает общего соглашения о прекращении огня между Украиной и РФ, по крайней мере, до конца года. Об этом пишет CNN.

По его словам, переговоры в Эр-Рияде "ни к чему радикальному не привели" и "наивно ждать прорыва". Он считает, что что-то может измениться только в конце 2025 года.

Несмотря на достигнутые ранее договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, Москва не соблюдает соглашение и продолжает обвинять Киев в ударах по критическим объектам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на атаку на энергетический сектор, который Киев постоянно нарушает".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский на саммите "коалиции желающих" 27 марта в Париже предупредил, что в ближайшие недели Россия может начать новое масштабное наступление, чтобы укрепить свои позиции перед дальнейшими переговорами. Он подчеркнул, что Москва намеренно затягивает переговоры, чтобы выиграть время и попытаться захватить больше территорий.

"Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные, бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы только выиграть время, а затем попытаться захватить больше земли", — сказал Зеленский.

По его словам, Путин хочет войны и не готов к прямым переговорам. Именно он в первую очередь блокирует договоренности о мире со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Олаф Шольц, который продолжит выполнять обязанности канцлера Германии, заявил, что снимать санкции с России до достижения мира было бы большой ошибкой. Он также подверг критике Россию за то, что она постоянно добавляет новые условия в переговорах о прекращении огня.

Зеленский также убежден, что отменять санкции против Российской Федерации на сегодня рано. Ведь сейчас Москва показывает, что не желает ни одного мира.

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