'Об окончании войны не договорились': Зеленский сказал, когда состоится следующая встреча переговорных команд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении трехстороннего диалога между Украиной США и Россией. По его словам, делегаты договорились о том, что следующая их встреча состоится в ближайшее время.

Видео дня

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Однако точной даты глава государства не назвал.

Комментируя результаты этого раунда переговоров в момент, когда в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, Зеленский ответил: "Раз звучит сейчас тревога, это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, это нам с вами понятно".

Кроме того, глава государства подчеркнул, что во время переговоров возникли "чувственные" темы, о которых он сообщит по результатам доклада украинских делегатов-переговорщиков после их возвращения в Киев.

"Говорили обо всем. Считают, что информация очень сенситивная. Хотят приехать и мне доложить подробно. Тогда я буду уже с вами коммуницировать, понимая, где мы находимся. Важно, что процесс идет, хочется более быстрых результатов. Если следующая встреча есть, значит есть шанс на продолжение диалога, который, безусловно, очень хочется, чтобы привел к окончанию войны", – отметил Владимир Зеленский.

Переговоры в Абу-Даби – что известно

В четверг 5 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Стороны продолжают работу в тех же форматах, что и во время предыдущего раунда, который состоялся 4 февраля. Изначально второй раунд переговоров планировался на 1 февраля, но он был перенесен.

Встреча была закрытой, но предварительно известно, что обсуждались "параметры окончания войны", включая режим прекращения огня, территориальные вопросы (в частности статус Донбасса) и гарантии безопасности для Украины. Корреспондент Axios Барак Равид отметил, что переговоры продолжались почти 5 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, после первого дня переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал очередное циничное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. По его словам, Зеленскому "не нужен мир", ведь он якобы означал бы конец его карьеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!