"Нынешних темпов производства Patriot недостаточно": Зеленский призвал Европу срочно создать собственную систему противоракетной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские государства не медлить с созданием собственной системы противоракетной обороны для перехвата баллистических ракет. По его словам, нынешних темпов производства американских комплексов Patriot уже недостаточно, чтобы удовлетворить растущие потребности в защите Европы от современных ракетных угроз.

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Об этом глава государства заявил 7 июля, выступая на Форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Европе нужна собственная система противоракетной обороны

По словам Зеленского, Европа должна как можно скорее создать доступную по стоимости систему противоракетной обороны, которую можно будет производить в больших масштабах.

Президент подчеркнул, что речь идет не об отдаленной перспективе, а о насущной необходимости.

"Европе нужна доступная по цене система противоракетной обороны, которую можно производить массово, и нужна она как можно скорее. На самом деле – уже сегодня", – заявил он.

Российская баллистика остается одним из главных преимуществ Кремля

Глава государства отметил, что баллистические ракеты остаются одним из ключевых элементов военного превосходства России.

По его словам, опыт современных войн показывает, что существующих производственных мощностей для изготовления систем противоракетной обороны уже недостаточно.

"Мы все ценим систему Patriot. Это замечательная система. Есть и другие. Но современные войны показали, что нынешних темпов производства Patriot недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос на защиту от баллистических ракет. Это факт. И мы должны реагировать на этот факт", – подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что Киев уже провел переговоры с американскими партнерами о возможности получения лицензий на производство систем Patriot.

В то же время он призвал европейских союзников поддержать эту инициативу и параллельно ускорить реализацию собственных оборонных проектов по созданию современной противоракетной системы.

"Не можем ждать до 2030 года"

Зеленский подчеркнул, что реализацию таких проектов нельзя откладывать еще на несколько лет.

По его словам, ключевым приоритетом должна быть безопасность сотен миллионов европейцев, а не экономические интересы оборонной промышленности.

"Мы не можем ждать до 2030 года или еще дольше. Речь идет не о максимизации прибыли правительств или оборонной промышленности, а об обеспечении максимально возможной защиты для сотен миллионов европейцев. И эта защита нужна сегодня, а не через несколько лет", – подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский сообщил, что Украина уже работает над созданием международной коалиции, которая будет заниматься разработкой современных систем противоракетной обороны.

В то же время, пока новые проекты находятся на этапе разработки, Киеву требуется дополнительная помощь от партнеров для защиты от российских баллистических атак.

"Мы работаем над созданием коалиции по развитию систем противоракетной обороны. И я надеюсь, что она принесет действительно весомые результаты. Пока эта война продолжается, пожалуйста, помогите нам получить больше ракет для систем противовоздушной обороны. Сейчас это наш главный приоритет. Все остальное мы способны сделать сами", — заявил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина и Германия работают над совместным проектом по созданию перспективной европейской системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты. Инициатива призвана не только усилить защиту Украины, но и заложить основу для формирования собственной антибаллистической обороны всей Европы, которой на данный момент фактически не существует.

Украина обратилась почти к 40 государствам-партнерам с просьбой уже в этом месяце передать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot из имеющихся запасов. В Министерстве обороны отмечают, что именно дефицит антибаллистических ракет остается главным препятствием для эффективной защиты украинских городов от российских ударов.

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