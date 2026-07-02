"Это крайне важно": Федоров призвал 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot

Украина обратилась почти к 40 государствам-партнерам с просьбой уже в этом месяце передать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot из имеющихся запасов. В Министерстве обороны подчеркивают, что именно дефицит противоракетных ракет остается главным препятствием для эффективной защиты украинских городов от российских ударов.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что от оперативности решений союзников напрямую зависит защита украинских городов, критической инфраструктуры и жизни мирных жителей.

Украина обратилась к партнерам из-за нехватки ракет Patriot

В Минобороны отметили, что Россия продолжает наращивать воздушные атаки, поскольку не смогла достичь своих целей на поле боя.

В качестве примера там привели одну из последних массированных атак, во время которой оккупанты применили почти 500 ударных беспилотников, 77 ракет, из которых 25 были баллистическими или гиперзвуковыми.

Благодаря работе украинских сил ПВО удалось перехватить более 90% крылатых ракет и 90% ударных дронов типа Shahed. В то же время самой большой проблемой остается перехват баллистических ракет из-за нехватки боеприпасов для систем Patriot.

Какие решения уже удалось реализовать

В Министерстве обороны напомнили, что в апреле Украина впервые заключила рекордный контракт на закупку сотен ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии. Их поставки начнутся в течение следующих лет.

Также Украина впервые сделала шаг к закупке около сотни ракет для Patriot на сумму 1 млрд долларов за счет кредита Европейского Союза.

Кроме того, в этом году Украина впервые начала получать ракеты для Patriot со складов европейских партнеров.

В Минобороны также сообщили, что благодаря внедрению стандарта НАТО After Action Review эффективность комплексов Patriot при перехвате маневренных российских ракет "Искандер" удалось повысить более чем вдвое.

К кому обратился министр обороны

Как сообщили в ведомстве, министр обороны Михаил Федоров направил письма почти в 40 стран-партнеров с просьбой уже в этом месяце передать Украине ракеты для Patriot из собственных запасов. Взамен государствам предлагается получить компенсацию за счет будущих поставок, которые уже законтрактованы для Украины.

Кроме того, партнеров призвали внести взносы в механизмы PURL и JUMPSTART, которые позволяют максимально быстро обеспечить Украину необходимыми ракетами.

В Министерстве обороны подчеркнули, что решение о передаче дополнительных ракет для систем Patriot необходимо принять уже накануне саммита НАТО.

"Украине крайне необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot. Они есть на складах партнеров. Именно от быстрых решений, расширения механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба", — отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина должна получить 600 ракет для систем противовоздушной обороны в рамках контракта, заключенного с Германией. После получения от США лицензии на производство боеприпасов для комплексов Patriot немецкая сторона уже приступила к их изготовлению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!