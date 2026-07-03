"Мы делаем это для всей Европы": посол рассказал об украино-немецком проекте по созданию антибаллистической ПВО

Украина и Германия работают над совместным проектом по созданию перспективной европейской системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты. Инициатива призвана не только усилить защиту Украины, но и заложить основу для формирования собственной антибаллистической обороны всей Европы, которой на данный момент фактически не существует.

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью "Укринформу". Он подчеркнул, что проект создается для всей Европы.

Проект создается не только для Украины

По словам дипломата, современная система перехвата баллистических ракет — это сложный комплекс, объединяющий ракеты-перехватчики, радары, системы наведения, двигатели и другие высокотехнологичные компоненты. Именно поэтому реализация такого проекта требует сотрудничества многих производителей.

Макеев отметил, что Украина сейчас активно работает над объединением европейских оборонных компаний вокруг этой инициативы.

По его словам, Германия обладает всеми необходимыми технологическими возможностями для участия в таком проекте. В частности, речь идет о радарах компании Hensoldt, ракетных технологиях MBDA и головках самонаведения производства Diehl Defence.

Посол подчеркнул, что ключевая особенность инициативы заключается в её общеевропейском характере.

"Мы говорим: мы делаем это не только для Украины – мы делаем это для всей Европы", – подчеркнул Макеев.

Европа хочет создать собственную противоракетную систему

Дипломат обратил внимание на то, что сегодня европейские страны не располагают собственной системой противоракетной обороны такого уровня. По его словам, Германия использует американские комплексы Patriot и закупила израильскую систему Arrow, однако чисто европейской системы, способной перехватывать баллистические ракеты, пока не существует.

Комментируя возможное участие отдельных компаний и проект FREYA, дипломат не стал уточнять деталей, отметив, что в настоящее время ведется работа сразу по нескольким направлениям.

"Позвольте мне пока не говорить, идет ли речь именно о FREYA или нет. Потому что это лишь одно из направлений, над которым ведется работа. Как эта система будет называться, кто будет участвовать в проекте – это уже другой вопрос", – сказал Макеев.

В то же время он подчеркнул, что уже сегодня украинские и немецкие оборонные предприятия ведут прямой диалог, ищут технологические решения и возможности для совместного производства нового продукта.

По словам Макеева, одной из его главных задач как посла является содействие развитию такого партнерства между производителями двух стран.

Возможно совместное производство ракет Patriot

Отдельно дипломат прокомментировал перспективы производства ракет для систем Patriot по американской лицензии.

Он пояснил, что сама технология остается американской, поэтому речь идет о производстве именно по лицензии и возможном трансфере технологий.

Макеев напомнил, что немецкая компания MBDA уже имеет соответствующую лицензию, а в ходе межправительственных консультаций между Украиной и Германией в апреле стороны достигли договоренностей о поставке значительного количества ракет и рассматривают возможность их совместного производства.

В то же время дипломат отметил, что пока еще рано говорить о том, где именно будет расположено будущее производство и кто окончательно станет его участниками.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина должна получить 600 ракет для систем противовоздушной обороны в рамках контракта, заключенного с Германией. После получения от США лицензии на производство боеприпасов для комплексов Patriot немецкая сторона уже приступила к их изготовлению.

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