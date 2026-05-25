'Нужны четкие сигналы Москве': места российских ударов в Киеве посетили представители 70 иностранных дипломатических миссий. Фото

Более 70 руководителей и представителей иностранных дипломатических миссий посетили места последних российских ударов по Киеву и почтили память погибших. В Министерстве иностранных дел Украины в очередной раз подчеркнули, что мир должен дать Москве четкий сигнал о неизбежности жесткой реакции на российский террор.

Видео дня

Об этом сообщили в МИД Украины после визита дипломатов вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой к местам прилетов. Они выразили глубокую благодарность ГСЧС и всем героям-спасателям.

Иностранные дипломаты посетили места российских ударов

По приглашению Андрея Сибиги к местам российских атак прибыли более 70 представителей иностранных дипломатических миссий.

Вместе с украинской стороной они ознакомились с последствиями ударов по столице и почтили память жертв обстрела.

В МИД подчеркнули, что именно на местах атак хорошо видно, как Россия реагирует на мирные инициативы Украины и международных партнеров.

Сибига призвал к "четким сигналам" Москве

Глава украинского МИД заявил, что Украина работает с партнерами над получением дополнительной помощи и усилением противовоздушной обороны.

"Россия должна понимать, что эта атака не останется незамеченной. Призываем международное сообщество к сильным реакциям. Нужны четкие сигналы Москве, что мы объединены, что мы будем твердо реагировать, что Украина получит дополнительные пакеты ПВО и ракеты, что Украина обязательно будет членом ЕС", – заявил Сибига.

По его словам, Москва должна получить "жесткий и зеркальный ответ" на террор против мирного населения.

Во время визита Сибига и иностранные дипломаты также выразили благодарность сотрудникам ГСЧС Украины, которые работали на местах ударов и спасали людей.

Министр поблагодарил международных партнеров за оборонную поддержку и помощь в ликвидации последствий российских атак.

Отдельно глава МИД выразил благодарность всем иностранным дипломатам и посольствам, которые продолжают работать в Украине во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе официального визита в Киев лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетила места последнего российского удара по украинской столице и обвинила режим Александра Лукашенко в причастности к войне в Украине. Она подчеркнула, что белорусские власти позволили использовать территорию Беларуси для российской агрессии и запуска ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!