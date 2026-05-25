'Режим Лукашенко несет свою долю ответственности': Тихановская посетила места последнего российского удара по Киеву. Видео

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская в ходе официального визита в Киев посетила места последнего российского удара по украинской столице и обвинила режим Александра Лукашенко в причастности к войне в Украине. Она подчеркнула, что белорусские власти позволили использовать территорию Беларуси для российской агрессии и запуска ракет.

Об этом Тихановская написала в соцсети X после поездки к местам прилета в Киеве. Она также назвала истинную суть путинского режима

Тихановская посетила места удара по Киеву

Белорусская оппозиционерка заявила, что воочию увидела последствия очередного российского удара по украинской столице.

По ее словам, Россия пытается сломать украинцев страхом, темнотой и постоянными ночными атаками.

"Каждый такой удар показывает истинную суть режима Путина – режима, который не признает ни человеческой жизни, ни международного права, ни границ", – отметила Тихановская.

Белорусская оппозиционерка обвинила режим Лукашенко

Светлана Тихановская отметила, что ответственность за российскую агрессию частично лежит и на власти Беларуси.

"Режим Лукашенко несет свою долю ответственности за это, потому что позволил использовать белорусскую территорию для агрессии, запуска ракет и размещения российского оружия", – заявила она.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Россия неоднократно использовала территорию Беларуси для атак на Украину и переброски войск.

Белорусы поддерживают Украину

Тихановская также обратилась к украинцам со словами поддержки.

Она заявила, что белорусы поддерживают Украину не из-за политической конъюнктуры, а потому, что воспринимают эту боль как собственную.

"Мы видим ваше мужество после каждой атаки. Это настоящая сила", – подчеркнула оппозиционерка.

По ее убеждению, ни одна ракета не способна сломать народ, который борется за свою свободу и достоинство.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Киев со своим первым официальным визитом, в рамках которого встретится с украинскими топ-чиновниками. Первое, что она сделала на украинской земле – почтила память своей землячки Марии Зайцевой, погибшей в боях за Украину.

