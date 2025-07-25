'Нужно дополнительное давление на агрессора': Зеленский – о заседании Ставки, производстве перехватчиков и важных совещаниях. Видео

После проведения Ставки Верховного Главнокомандующего глава государства Владимир Зеленский дал поручение подготовить отдельную, "Технологическую ставку". Ее первое заседание будет посвящено производству в Украине дронов-перехватчиков.

Видео дня

По словам президента страны, уже был утвержден план для производителей "выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки". Об этом Владимир Зеленский рассказал во время традиционного обращения к стране.

"Провел сегодня Ставку. Министр обороны доложил о поступлении помощи от наших партнеров – обеспечиваем надежное движение оружия для украинских воинов. Я поручил готовить технологическую ставку, и именно по дронам. Есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки. Это очень непросто, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц", – отметил он.

Проведение Ставки

Также, как рассказал Верховный Главнокомандующий, на Ставке были доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР "о вызовах, которые есть на лето – осень, о намерениях России", после чего было подробно обсуждено,"на какие угрозы надо отвечать".

"Был доклад по оперативной ситуации – докладывал Главком Александр Сырский. Все оперативные направления. Покровск прежде всего – больше всего внимания. Сумщина – продолжаем действовать в приграничье", – добавил Владимир Зеленский по поводу проведения Ставки и, как всегда, поблагодарил украинских защитников на фронте.

Причем сегодня президент отдельно поблагодарил "все наши подразделения, которые действуют на российской территории" – речь идет о Курской операции, которая несмотря на заявления врага продолжается.

Визиты президента

Напомним, что сегодня украинский лидер посетил производителей указанных дронов-перехватчиков. По словам Владимира Зеленского, это "очень крутая команда производителей". Также сегодня президент был в одном из медицинских центров Министерства внутренних дел.

"Центр, который занимается реабилитацией наших военных именно после ранений. Пообщался с ребятами, отметил их государственными наградами. Также сейчас готовятся документы, все необходимые представления на награждение нескольких украинских воинов званием Героя Украины – указы вскоре", – пообещал Зеленский и пояснил, что "благодарность нашим воинам очень важна".

Совещания главы государства

Владимир Зеленский сегодня провел совещания по подготовке законодательных решений, которые в ближайшее время планируем реализовать. Он не уточнил, о каких именно решениях речь, но очевидно, имеется в виду новый законопроект по НАБУ и САП – именно его президент анонсировал ранее.

"И, конечно, продолжается наша коммуникация со всеми партнерами для того, чтобы этим летом не потерять ни одного дня, который может дать дополнительное давление на Россию. Давление на агрессора не ослабевает, и это важно. Мы готовим больше неприятностей для врага", – рассказал глава государства относительно общения с миром и поблагодарил "всех, кто помогает Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, после доказательства их эффективности, в Украине началось производство дронов-перехватчиков. Над этим работают несколько компаний, также решается вопрос с экспортом вооружения. В частности, переговоры ведутся с рядом стран-партнеров, и в этом направлении "есть положительные новости", уверяет Владимир Зеленский.

Напомним, что миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт активно включился в усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины. Как фигура, широко известная в мире технологий, он также начал заниматься разработкой и производством дронов, предназначенных специально для перехвата БПЛА типа Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!