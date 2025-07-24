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Миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт производит дроны для перехвата "Шахедов": что известно о его сотрудничестве с Украиной

Алексей Лютиков
Новости. Общество
4 минуты
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Миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт производит дроны для перехвата 'Шахедов': что известно о его сотрудничестве с Украиной

Миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт активно включился в усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины. Как фигура, широко известная в мире технологий, он начал заниматься разработкой и производством дронов, предназначенных специально для перехвата БПЛА типа Shahed.

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Компания Шмидта White Stork смогла предложить самые инновационное решение для борьбы с российскими беспилотниками. OBOZ.UA выяснил, какова роль Шмидта и передовых технологий в российско-украинской войне.

Как работают дроны White Stork

Дроны, разрабатываемые компанией White Stork, представляют собой инновационное решение для борьбы с БПЛА типа Shahed. Ключевая особенность этих беспилотников заключается в их способности действовать автономно или полуавтономно, используя передовые системы искусственного интеллекта для обнаружения, отслеживания и перехвата целей.

Согласно открытой информации, дроны-перехватчики могут быть оснащены различными средствами нейтрализации – от сетей и таранных систем до, возможно, более сложных решений, способных выводить из строя двигатели или электронику атакующих дронов. Это позволяет значительно повысить эффективность обороны, снижая нагрузку на традиционные системы ПВО.

Миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт производит дроны для перехвата "Шахедов": что известно о его сотрудничестве с Украиной

Личная инициатива Шмидта и поддержка Украины

Участие Эрика Шмидта в этом проекте не ограничивается только бизнес-интересами. Его давний интерес к передовым технологиям, в особенности к ИИ и робототехнике, сочетается с глубоким пониманием геополитических вызовов.

Еще в 2022 году Шмидт лично посещал Украину и встречался с представителями власти и военными, чтобы оценить потребности и возможности для применения его разработок. Эта инициатива демонстрирует не только его приверженность технологическим инновациям, но и личную поддержку Украины в борьбе за свою независимость.

Соглашение с Украиной предусматривает производство "сотен тысяч дронов" в 2025 году с наращиванием объемов в 2026 году. Это говорит о потенциале значительного масштабирования производства компании White Stork.

Миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт производит дроны для перехвата "Шахедов": что известно о его сотрудничестве с Украиной

Перспективы сотрудничества и расширение возможностей ПВО

Сотрудничество между компанией White Stork и Украиной фактически открывает новые горизонты для развития систем противовоздушной обороны. В условиях, когда российские дроны представляют собой постоянную угрозу, эффективные и экономичные способы их нейтрализации становятся критически важными.

Именно благодаря инициативе Шмидта дроны-перехватчики могут стать ключевым элементом эшелонированной обороны, дополняя уже существующие системы ПВО и позволяя более эффективно распределять ресурсы. По самым оптимистичным прогнозам, учитывая совершенствование технологий и увеличение производственных мощностей White Stork, вклад Шмидта в защиту украинского неба будет только возрастать.

Миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт производит дроны для перехвата "Шахедов": что известно о его сотрудничестве с Украиной

Финансовый и личный интерес Шмидта

Стартап White Stork стремится производить дроны с искусственным интеллектом по очень низкой цене. По некоторым оценкам, один дрон с ИИ может стоить около $400. Это делает их очень привлекательным и экономически выгодным решением для Украины по сравнению с традиционным дорогостоящим вооружением.

Согласно договору, миллиардер будет поставлять дроны Украине на специальных условиях – по себестоимости производства. Шмидт таким образом получит возможность инвестировать в репутацию своей компании, а также иметь доступ к технологиям и будущим рынкам сбыта.

Кроме того, Шмидт заинтересован в создании американской альтернативы китайским дронам и развитии военного потенциала США в области ИИ и беспилотных систем. Миллиардер уверен, что успех в Украине может способствовать получению контрактов и инвестиций в США.

По данным портала DroneXL, после вторжения России в Украину в 2022 году Шмидт позиционировал себя как эксперт по этому конфликту, написав несколько известных статей о боевых стратегиях страны и возникновении "сетевой войны". Еще несколько лет назад он предсказал, что дроны-камикадзе с искусственным интеллектом произведут революцию в военном деле, сотрудничая для нанесения ударов по целям, минуя вражеские средства противодействия.

Что предшествовало

Украина и компания Swift Beat в начале июля подписали меморандум о расширении производства беспилотных систем. Документ подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт в присутствии президента Владимира Зеленского.

Меморандум предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставлять Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости. Благодаря этому партнерству количество необходимых беспилотных систем значительно возрастет.

Миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт производит дроны для перехвата "Шахедов": что известно о его сотрудничестве с Украиной

Напомним, российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где производят дроны-камикадзе для террора украинских городов. Россияне продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода.

Недавно в сети появилось фото, как легкомоторный поршневой самолет Як-52 успешно уничтожил дрон-камикадзе Shahed-136. Такие самолеты применяются для перехвата БПЛА уже не в первый раз, но такая практика не сильно афишируется.

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