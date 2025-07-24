Миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт производит дроны для перехвата 'Шахедов': что известно о его сотрудничестве с Украиной

Миллиардер и бывший CEO Google Эрик Шмидт активно включился в усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины. Как фигура, широко известная в мире технологий, он начал заниматься разработкой и производством дронов, предназначенных специально для перехвата БПЛА типа Shahed.

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Компания Шмидта White Stork смогла предложить самые инновационное решение для борьбы с российскими беспилотниками. OBOZ.UA выяснил, какова роль Шмидта и передовых технологий в российско-украинской войне.

Как работают дроны White Stork

Дроны, разрабатываемые компанией White Stork, представляют собой инновационное решение для борьбы с БПЛА типа Shahed. Ключевая особенность этих беспилотников заключается в их способности действовать автономно или полуавтономно, используя передовые системы искусственного интеллекта для обнаружения, отслеживания и перехвата целей.

Согласно открытой информации, дроны-перехватчики могут быть оснащены различными средствами нейтрализации – от сетей и таранных систем до, возможно, более сложных решений, способных выводить из строя двигатели или электронику атакующих дронов. Это позволяет значительно повысить эффективность обороны, снижая нагрузку на традиционные системы ПВО.

Личная инициатива Шмидта и поддержка Украины

Участие Эрика Шмидта в этом проекте не ограничивается только бизнес-интересами. Его давний интерес к передовым технологиям, в особенности к ИИ и робототехнике, сочетается с глубоким пониманием геополитических вызовов.

Еще в 2022 году Шмидт лично посещал Украину и встречался с представителями власти и военными, чтобы оценить потребности и возможности для применения его разработок. Эта инициатива демонстрирует не только его приверженность технологическим инновациям, но и личную поддержку Украины в борьбе за свою независимость.

Соглашение с Украиной предусматривает производство "сотен тысяч дронов" в 2025 году с наращиванием объемов в 2026 году. Это говорит о потенциале значительного масштабирования производства компании White Stork.

Перспективы сотрудничества и расширение возможностей ПВО

Сотрудничество между компанией White Stork и Украиной фактически открывает новые горизонты для развития систем противовоздушной обороны. В условиях, когда российские дроны представляют собой постоянную угрозу, эффективные и экономичные способы их нейтрализации становятся критически важными.

Именно благодаря инициативе Шмидта дроны-перехватчики могут стать ключевым элементом эшелонированной обороны, дополняя уже существующие системы ПВО и позволяя более эффективно распределять ресурсы. По самым оптимистичным прогнозам, учитывая совершенствование технологий и увеличение производственных мощностей White Stork, вклад Шмидта в защиту украинского неба будет только возрастать.

Финансовый и личный интерес Шмидта

Стартап White Stork стремится производить дроны с искусственным интеллектом по очень низкой цене. По некоторым оценкам, один дрон с ИИ может стоить около $400. Это делает их очень привлекательным и экономически выгодным решением для Украины по сравнению с традиционным дорогостоящим вооружением.

Согласно договору, миллиардер будет поставлять дроны Украине на специальных условиях – по себестоимости производства. Шмидт таким образом получит возможность инвестировать в репутацию своей компании, а также иметь доступ к технологиям и будущим рынкам сбыта.

Кроме того, Шмидт заинтересован в создании американской альтернативы китайским дронам и развитии военного потенциала США в области ИИ и беспилотных систем. Миллиардер уверен, что успех в Украине может способствовать получению контрактов и инвестиций в США.

По данным портала DroneXL, после вторжения России в Украину в 2022 году Шмидт позиционировал себя как эксперт по этому конфликту, написав несколько известных статей о боевых стратегиях страны и возникновении "сетевой войны". Еще несколько лет назад он предсказал, что дроны-камикадзе с искусственным интеллектом произведут революцию в военном деле, сотрудничая для нанесения ударов по целям, минуя вражеские средства противодействия.

Что предшествовало

Украина и компания Swift Beat в начале июля подписали меморандум о расширении производства беспилотных систем. Документ подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт в присутствии президента Владимира Зеленского.

Меморандум предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставлять Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости. Благодаря этому партнерству количество необходимых беспилотных систем значительно возрастет.

Напомним, российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где производят дроны-камикадзе для террора украинских городов. Россияне продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода.

Недавно в сети появилось фото, как легкомоторный поршневой самолет Як-52 успешно уничтожил дрон-камикадзе Shahed-136. Такие самолеты применяются для перехвата БПЛА уже не в первый раз, но такая практика не сильно афишируется.

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