'Есть большой позитив': Зеленский рассказал о промышленном производстве дронов-перехватчиков и экспорте вооружений

В Украине началось производство дронов-перехватчиков, над этим работают несколько компаний. Также решается вопрос с экспортом вооружения – переговоры ведутся с рядом стран-партнеров.

Видео дня

В этом направлении есть положительные новости. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 24 июля, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

Началось ли промышленное производство дронов-перехватчиков?

По словам украинского лидера, такие БПЛА уже производятся и здесь можно выделить плюсы и минусы.

"Плюсы. Четыре компании – хорошие, способности будут у десяти компаний. Почему говорю "будут", потому что одиночные они произвели, денег у них нет на это. Цена производства – разная. Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно – 6 миллиардов долларов", – объяснил гарант

Вопрос об экспорте вооружений

В этом направлении ключевой проблемой является время, ведь такие вопросы не решаются быстро.

"Мы этот вопрос двигаем. В формате линии производств за рубежом. Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход. Например, Дания – линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги. 100, 200, 300 миллионов", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время войны Украине будут передавать дальнобойные дроны, которые будут изготавливаться на производстве, созданном совместно с частным сектором в пропорции 50 на 50. После завершения войны партнеры начнут накапливать эти дроны для нужд собственной армии.

Кроме того, он добавил, что со стороны США, в частности в договоренностях с президентом Дональдом Трампом, достигнуто согласие на закупку дронов у Киева.

"Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10, 20, 30 миллиардов долларов", – подытожил глава государства.

Что предшествовало

В одном из традиционных вечерних обращений к украинцам в начале июля Владимир Зеленский заявил, что увеличение количества дронов-перехватчиков является приоритетом Украины. Такие беспилотники предназначены для уничтожения вражеских воздушных целей, которыми Россия ежедневно атакует нашу страну. Глава государства сообщил о договоренности с Соединенными Штатами о значительном увеличении совместной работы в сфере БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, 23 июля стало известно, что Пентагон одобрил продажу двух новых пакетов военной помощи для Украины. Их общая сумма составит 322 миллиона долларов США. В Госдепартаменте уже приняли соответствующее решение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!