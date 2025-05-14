'Нужно действовать немедленно': Эрдоган и Рютте обсудили мирные переговоры Украины и России в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время встречи стороны обсуждали "развитие событий касаемо войны между Украиной и Россией".

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Об этом сообщило управление связей при администрации президента Турции. Как отмечается, также были обсуждены отношения Турции и Североатлантического альянса, региональная и международная проблематика.

В частности, турецкий президент отметил, что его страна активизировала усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией "путем установления прочного и справедливого мира". В рамках этих усилий Реджеп Эрдоган провел переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с российским диктатором.

"Глава государства подчеркнул, что Анкара твердо выступает за установление всеобъемлющего прекращения огня между РФ и Украиной. При этом глава государства отметил, что Турция сохраняет приверженность своей позиции, согласно которой НАТО не должно быть частью этого конфликта", – указано в релизе управления связей президента Турции.

Также Эрдоган подчеркнул необходимость действовать немедленно, поскольку "недопустимо, чтобы была упущена возможность для установления мира".

Отдельно турецкий лидер подчеркнул, что Анкара ожидает от своих союзников сотрудничества в борьбе с терроризмом, и добавил, что Анкара "снова возьмет на себя командование Силами НАТО в Косово".

На встрече также были министр иностранных дел Хакан Фидан и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Килич.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подтвердил, что в четверг должен провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом, причем встреча планируется в столице, то есть Анкаре. Однако и Зеленский, и Эрдоган "будем ждать встречи с Путиным где угодно в Турции", и если российский диктатор готов прибыть только в Стамбул, "это не станет проблемой".

В целом, Украина рассматривает возможность только прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

Напомним: известно, что кремлевский диктатор пока не планирует участвовать в переговорах с украинской делегацией в Стамбуле. Кремль не организует журналистский пул для этой поездки. Также страна-агрессор официально еще не сообщала, кто именно будет вести переговоры в Турции.

В МИД РФ лишь заявили, что на переговорах хотят обсудить, в частности, территориальные вопросы и "признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле".

Также известно, что на переговоры планируют приехать глава Госдепа США Марко Рубио и спецпосланцы американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф.

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