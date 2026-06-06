Звезда 90-х Карина Плай призналась, как потеряла квартиру из-за громкой аферы: не могла поверить, что такое возможно

Певица Карина Плай, которую в свое время называли секс-символом украинской эстрады, рассказала об одном из самых болезненных ударов в своей жизни. Артистка призналась, что стала жертвой громкой строительной аферы "Элита-Центр" и потеряла все сбережения, которые годами откладывала на собственное жилье.

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Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, с тех пор прошли годы, однако история с квартирой в Киеве до сих пор не имеет завершения, а артистке присылают формальные отписки.

По словам Карины Плай, речь шла о квартире в одном из самых громких проектов "Элита-Центра" – дома на улице Шмидта в районе Татарки, недалеко от исторического центра Киева. Певицу привлекло не только расположение будущего жилья, но и вид, который должен был открываться из окон. Артистка выбрала квартиру на 18-м этаже дома, строительство которого так и не завершилось из-за аферы.

Карина Плай говорит, что к покупке квартиры отнеслась максимально ответственно: тщательно проверяла застройщика, консультировалась со специалистами и потратила на выбор объекта не один месяц: "Не буду лукавить: те деньги я собирала буквально по крупицам. Экономила на многих вещах, потому что всегда считала, что сначала нужно решить вопрос жилья, а уже потом думать о каких-то радостях жизни. Застройщика и объект выбирала минимум полгода. Все проверяла, узнавала, сравнивала, советовалась со специалистами. Казалось, что все надежно. Но, к сожалению, произошло иначе", – вспомнила артистка.

Карина Плай отмечает, что среди покупателей были люди, которые ради желанного жилья продавали собственные квартиры или брали большие кредиты: "Среди обманутых были люди, которые продали собственное жилье или залезли в кредиты, чтобы купить квартиру в "Элита-Центре". Для них ситуация была просто катастрофической. Некоторым удалось что-то вернуть, но таких было очень мало. Я к этому числу не принадлежала. Самое абсурдное, что и сегодня, спустя почти 20 лет, иногда приходят какие-то официальные письма и отписки. Все прекрасно понимают, что это просто формальность".

Сейчас певица вспоминает тот период спокойнее, хотя признает: пережить потерю было непросто: "Конечно, было больно. Но, пожалуй, еще больше – странно. Я долго не могла поверить, что такое вообще возможно. Все ждала, что ситуация как-то разрешится. Но в конце концов сказала себе: "Ничего. Руки и ноги целы, голова на месте – а это самое главное. Остальное будет". Хотя неопределенность – это самое тяжелое. Когда не знаешь, что будет завтра. Когда есть незакрытые бытовые вопросы, которые "висят". Такие вещи забирают силы у любого человека. Я проходила моменты, когда приходилось начинать все с нуля, когда не понимала, что дальше. Именно тогда осознала простую вещь: единственный человек, который останется с тобой до последнего вздоха, – это ты сама. Когда-то мне казалось, что сила – это когда рядом есть кто-то, кто поддержит. Но жизнь научила другому. Сила – это когда даже в полной тишине ты находишь в себе причину не сдаться".

В 2014 году Карина Плай вернулась из Киева в родной Львов.

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Полное интервью с Кариной Плай читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 7 июня.

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