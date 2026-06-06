Самый мудрый и самый гениальный из всех президентов Соединённых Штатов, давно уже превзошедший Вашингтона, Джефферсона, Линкольна, обоих Рузвельтов и Рейгана, вместе взятых, дал нам исключительно бесценную подсказку.

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Далее текст на языке оригинала.

"Вони б не протрималися й одного-двох днів. Вони б не змогли цього зробити. Памятаєте протитанкові ракети? Пам’ятаєте, коли [російські] танки застрягли в болоті, а вони [тобто українські військові] ходили навколо – і бум-бум-бум?

І їх подарував ваш покірний слуга. Вони говорили, що Обама давав простирадла, а Трамп дав ... одне з найруйнівніших озброєнь", –

це Трамп зовсім нещодавно про себе.

Не так важливо, що старенький забув слово "Джавелін". Значно важливіше інше:

він знову ставить у провину демократам саме те, що вони допомагали нам НЕДОСТАТНЬО (а не навпаки – забагато!),

й, перейшовши з "марнотратства" Байдена на жлобство Обами, трохи змінив вектор власної критики на дещо протилежний.

Тож щиро дякуємо доброму дідусеві "Санта-Дональду" за нашу щасливу недорозбомбленість!

Бум-бум-бум? ОК, трампампам!

Перекладаю:

вітчизняні керівники й дипломати мають постійно-регулярно використовувати чомусь підзабуте – вже навіть Трампом! – чарівне слово "Джавелін"

(як скорочений синонім виразу "Завжди пам’ятаємо, що тільки особисто Трамп нас усіх власноруч і врятував!"),

причому обов’язково частіше, ніж у мордорі згадують слово "Анкоридж".