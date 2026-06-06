УкраїнськаУКР
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трамп совершено откровенно намекнул Украине, как вернуть Америку

Дональд Трамп
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Самый мудрый и самый гениальный из всех президентов Соединённых Штатов, давно уже превзошедший Вашингтона, Джефферсона, Линкольна, обоих Рузвельтов и Рейгана, вместе взятых, дал нам исключительно бесценную подсказку.

Далее текст на языке оригинала.

"Вони б не протрималися й одного-двох днів. Вони б не змогли цього зробити. Памятаєте протитанкові ракети? Пам’ятаєте, коли [російські] танки застрягли в болоті, а вони [тобто українські військові] ходили навколо – і бум-бум-бум? 

І їх подарував ваш покірний слуга. Вони говорили, що Обама давав простирадла, а Трамп дав ... одне з найруйнівніших озброєнь", –

це Трамп зовсім нещодавно про себе.

Не так важливо, що старенький забув слово "Джавелін". Значно важливіше інше: 

він знову ставить у провину демократам саме те, що вони допомагали нам НЕДОСТАТНЬО (а не навпаки – забагато!), 

й, перейшовши з "марнотратства" Байдена на жлобство Обами, трохи змінив вектор власної критики на дещо протилежний.

Тож щиро дякуємо доброму дідусеві "Санта-Дональду" за нашу щасливу недорозбомбленість!

Бум-бум-бум? ОК, трампампам!

Перекладаю: 

вітчизняні керівники й дипломати мають постійно-регулярно використовувати чомусь підзабуте – вже навіть Трампом! – чарівне слово "Джавелін" 

(як скорочений синонім виразу "Завжди пам’ятаємо, що тільки особисто Трамп нас усіх власноруч і врятував!"),

причому обов’язково частіше, ніж у мордорі згадують слово "Анкоридж".

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
СШАВойна в УкраинеJavelinДональд Трамп
Редакционная политика