Украинские футболисты устроили бунт на матче против легендарного Франческо Тотти. Видео

Игроки Ruh Media Team Дмитрий Глубокий и Артем Сохацкий демонстративно отказались от рукопожатия с бывшим капитаном "Ромы" Франческо Тотти перед началом выставочного матча с участием блогеров и звезд футбола. Инцидент произошел на главной крытой арене Братиславы Tipos Arena (Зимний стадион Ондрея Непелы) перед финалом чемпионата Европы по мини-футболу.

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Во время традиционного приветствия Глубокий и Сохацкий прошли мимо итальянца, проигнорировав протянутую руку легендарного футболиста.

Команда, за которую выступал Франческо Тотти, в упорной борьбе уступила коллективу блогера и экс-футболиста Нугзара Квиртия со счетом 7:8.

Сам итальянец отметился фирменными техничными действиями, но спасти свою команду от минимального поражения не сумел.

Поступок украинских футболистов связан с поездками Тотти в Россию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Наибольший резонанс вызвал его визит в Москву в апреле 2025 года, где легендарный итальянец стал почетным гостем церемонии вручения премии RB Award.

По данным организаторов и медиа, за участие в мероприятии Тотти получил крупный гонорар. Поездка вызвала широкую критику как в Италии, так и в Украине. Итальянские политики, общественные деятели и болельщики призывали бывшего футболиста отказаться от визита, считая его неуместным на фоне продолжающейся войны.

Сам Тотти впоследствии заявил, что рассматривает себя исключительно как человека спорта и не связывает свою деятельность с политикой. Также он говорил, что готов был бы посетить Киев с аналогичной спортивной миссией в случае приглашения.

Артем Сохацкий ранее входил в заявку сборной Украины по мини-футболу на чемпионат Европы 2026 года. В финале турнира украинская команда уступила сборной Азербайджана.

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