УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинские футболисты устроили бунт на матче против легендарного Франческо Тотти. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,6 т.
Украинские футболисты устроили бунт на матче против легендарного Франческо Тотти. Видео
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Игроки Ruh Media Team Дмитрий Глубокий и Артем Сохацкий демонстративно отказались от рукопожатия с бывшим капитаном "Ромы" Франческо Тотти перед началом выставочного матча с участием блогеров и звезд футбола. Инцидент произошел на главной крытой арене Братиславы Tipos Arena (Зимний стадион Ондрея Непелы) перед финалом чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время традиционного приветствия Глубокий и Сохацкий прошли мимо итальянца, проигнорировав протянутую руку легендарного футболиста.

Команда, за которую выступал Франческо Тотти, в упорной борьбе уступила коллективу блогера и экс-футболиста Нугзара Квиртия со счетом 7:8.

Украинские футболисты устроили бунт на матче против легендарного Франческо Тотти. Видео

Сам итальянец отметился фирменными техничными действиями, но спасти свою команду от минимального поражения не сумел.

Украинские футболисты устроили бунт на матче против легендарного Франческо Тотти. Видео

Поступок украинских футболистов связан с поездками Тотти в Россию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Наибольший резонанс вызвал его визит в Москву в апреле 2025 года, где легендарный итальянец стал почетным гостем церемонии вручения премии RB Award.

Украинские футболисты устроили бунт на матче против легендарного Франческо Тотти. Видео

По данным организаторов и медиа, за участие в мероприятии Тотти получил крупный гонорар. Поездка вызвала широкую критику как в Италии, так и в Украине. Итальянские политики, общественные деятели и болельщики призывали бывшего футболиста отказаться от визита, считая его неуместным на фоне продолжающейся войны.

Украинские футболисты устроили бунт на матче против легендарного Франческо Тотти. Видео

Сам Тотти впоследствии заявил, что рассматривает себя исключительно как человека спорта и не связывает свою деятельность с политикой. Также он говорил, что готов был бы посетить Киев с аналогичной спортивной миссией в случае приглашения.

Артем Сохацкий ранее входил в заявку сборной Украины по мини-футболу на чемпионат Европы 2026 года. В финале турнира украинская команда уступила сборной Азербайджана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

СловакияБратиславаФранческо Тотти
Редакционная политика