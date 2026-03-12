'Нужно больше давления на Россию, а не на меня': Зеленский заочно обратился к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вместо давления на него и украинцев американский лидер Дональд Трамп усилил давление на российского диктатора Владимира Путина. Украинский лидер уверяет, что хотя народ нашей страны и "устал от войны", его моральный дух все остается высоким.

Именно поэтому украинцы не готовы принять ультиматумы страны-агрессора России относительно сдачи без боя оккупантам земель на востоке страны. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Politico.

Ключевое влияние

Европа предоставляет Украине достаточно вооружения и денег, чтобы сдерживать российских агрессоров на поле боя. Но когда дело доходит до мирных переговоров, Владимир Зеленский "четко заявил, что влияние Трампа может быть ключевым", отмечает издание.

"Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю, и я верю, что американцы действительно хотят завершить эту войну. Я надеюсь, что они (американцы) нам помогут. И нам нужно большее давление на Россию, а не на меня", – цитирует издание слова украинского лидера.

Трамп прав

Владимир Зеленский признал, что Трамп был прав, когда сказал, что украинский лидер "ненавидит" Путина.

"Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. Не во всем, но в этом Дональд Трамп прав", – цитирует Politico президента Украины.

Гарантии безопасности

Во время переговоров с американцами, которые состоялись еще в декабре, посланцы Дональда Трампа уверяли украинскую сторону, что США готовы предоставить Украине "определенные гарантии безопасности". Однако, как подчеркивает Владимир Зеленский, с тех пор и до сих пор американцы не предоставили никаких подробностей, кроме самого обещания.

"Будем откровенны – для нас очень важны гарантии безопасности. Но у нас до сих пор нет четкой формулировки их. Президент Трамп спрашивал, верим ли мы, что их гарантии безопасности могут быть сильнее, чем у НАТО. Я отвечал, что да, это на сегодня зависит именно от господина президента США. Я говорил Трампу: "благослови Боже, если у нас будут более сильные гарантии безопасности, чем в НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?" – рассказал Владимир Зеленский.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Трамп посоветовал российскому диктатору Путину не вмешиваться в войну на Ближнем Востоке – было бы гораздо лучше завершить войну в Украине. Причем Трамп подчеркнул, что такое направление работы РФ было бы куда полезнее.

Также Трамп официально сообщил, что США временно отменяют часть санкций против РФ, связанных с нефтяной торговлей.

