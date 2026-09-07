"Нужна „СВО" на территории России": Сибига ответил Лаврову по поводу искоренения "нацизма в Европе"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости завершить войну так, чтобы в Европе якобы не осталось "нацизма". В ответ он заявил, что для этого России понадобилась бы "специальная военная операция" на собственной территории.

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Об этом Сибига написал 7 сентября в соцсети X. Он прикрепил скриншот с заявлением Лаврова и в краткой ироничной форме ответил на слова российского министра, предложив применить его же логику к территории России.

"Чтобы достичь этой цели, потребовалась бы специальная военная операция в европейской части России", — написал министр иностранных дел.

Что сказал Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что так называемая "СВО", как в России называют войну против Украины, должна завершиться так, чтобы в Европе "не осталось нацизма".

Он также заявил, что сохранение у власти нынешнего украинского руководства якобы означало бы "предательство" тех, кто победил нацизм в 1945 году. Лавров утверждал, что "нацизм" якобы вновь пустил в Европе свои "метастазы".

Другие заявления Кремля, связанные с "нацизмом"

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласится на прекращение огня по линии боевого столкновения. Свою позицию он, в частности, объяснял необходимостью якобы продолжать борьбу с "нацизмом" и ссылался на "память о подвигах предков", победивших нацизм во Второй мировой войне.

В то же время Лавров утверждал, что прекращение боевых действий возможно лишь при условии "долгосрочного, надёжного и устойчивого урегулирования", под которым в Кремле подразумевают выполнение собственных требований.

Как писал OBOZ.UA, Дмитрий Медведев заявлял, что Россия якобы собирается "искоренять нацизм не только в Украине, но и во всей Европе". Он также говорил о возможном противостоянии РФ с европейскими странами.

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