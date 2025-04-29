'Первый шаг': Медведев размечтался о победе в войне против Украины и 'денацификации' по всей Европе

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз разразился угрозами в адрес Украины и других европейских государств. По его словам, Украиной якобы управляет "неонацистский режим".

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Также украинофоб выдал, что Россия собралась "искоренять нацизм не только в Украине, но и по всей Европе". Своими агрессивными фантазиями Медведев поделился на марафоне "Знание. Первые", пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

Медведев пожаловался, что странами Европы управляют "технические фигуры русофобской направленности", поэтому РФ не будет ни с кем договариваться. Кроме того, он пригрозил, что любые иностранные контингенты, которые могут появиться на территории Украины, станут врагами России.

Очередное выступление замсекретаря совбеза РФ не обошлось без упоминаний о "неонацистах" и угроз с намерениями провести "денацификацию". В то же время Медведев цинично заявил, что якобы победа путинского режима над Украиной обеспечит мир в Европе.

"Победа России в специальной военной операции станет первым шагом к установлению устойчивого мира в Европе и созданию нового глобального порядка", – заявил украинофоб.

Напомним, в понедельник, 28 апреля, диктатор Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 7 по 11 мая якобы "исходя из гуманитарных соображений". Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский назвал манипуляцией предложение Путина и заявил о том, что необходимо не менее чем 30-дневное прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы заинтересована в мирном "урегулировании" войны против Украины. В то же время он назвал невозможным предложенное президентом Владимиром Зеленским прекращение огня на 30 дней, пока не будут урегулированы "все нюансы".

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