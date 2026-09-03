"Нужен мир": Зеленский встретился с главой МИД Индии, которая продолжает закупать российскую нефть. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, с которым обсудил меры по прекращению войны и достижению мира. Отдельно стороны затронули ситуацию в Чёрном море и угрозы для гражданского судоходства и поставок продовольствия.

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Об этом Зеленский сообщил в соцсетях. По словам президента, во время встречи он поблагодарил Индию за стремление положить конец войне России против Украины и подчеркнул, что мир должен совместно работать над обеспечением безопасности морских путей.

Нужен конец войны и надежный мир

Зеленский отметил, что встреча состоялась на фоне очередной российской атаки на Украину. По его словам, именно в момент пребывания индийской делегации в Киеве Россия вновь запускала реактивные "Шахеды", созданные, в частности, при помощи Ирана.

"Благодаря нашей боевой авиации делегация была в безопасности, ведь именно украинские истребители сбивают большинство таких дронов", – сказал президент.

Он поблагодарил Индию за желание положить конец "этой несправедливой войне – войне России против Украины".

"Сейчас точно не должно быть времени войны. Нужен мир. Это чёткая позиция Индии", – подчеркнул Зеленский.

Президент также выразил надежду, что другие влиятельные государства мира займут чёткую позицию относительно необходимости прекращения войны и установления надежного мира.

Стороны обсудили угрозы в Черном море

Отдельной темой переговоров стала ситуация в Черном море, в частности угрозы для гражданского судоходства.

Зеленский подчеркнул, что блокирование поставок продовольствия в регионы, где население в значительной степени зависит от морских путей, недопустимо.

"Действия России, направленные на блокирование наших портов, нашего продовольственного коридора и наших поставок, действительно наносят большой ущерб глобальным отношениям", – заявил он.

По словам президента, для обеспечения безопасности необходима совместная работа всех заинтересованных государств.

Почему Индия продолжает покупать российскую нефть

Во время брифинга в Киеве Джайшанкар отдельно объяснил позицию Нью-Дели относительно продолжения закупок российской нефти и других ресурсов. Он заявил, что такая торговля, по его мнению, не влияет на возможность прекращения войны, а Индия закупает российскую нефть прежде всего для обеспечения энергией своих 1,4 млрд граждан.

"Важно, чтобы все вы осознавали, с какими вызовами связано обеспечение энергией 1,4 миллиарда человек в то время, когда ситуация в мировой энергетике является очень, очень сложной", — сказал глава индийского МИД.

Он признал, что у Украины есть своя позиция по поводу закупок российских ресурсов, и подчеркнул, что Индия её уважает. В то же время Нью-Дели придерживается собственной позиции и ожидает, что другие государства также будут её уважать.

Джайшанкар также заявил, что экономические ограничения или отказ от торговли с Россией сами по себе не смогут прекратить боевые действия.

"Но позвольте мне лишь добавить: этот конфликт, который сегодня длится уже пятый год, не будет решен благодаря тому, что кто-то покупает или не покупает нефть, глинозем, полезные ископаемые, металлы или удобрения", – отметил министр.

По его мнению, завершить войну можно путем диалога, дипломатии и переговоров. Именно поэтому, по словам Джайшанкара, Индия призывает стороны двигаться по этому пути.

В то же время закупка Индией российской нефти остается важным источником доходов для российской экономики, что делает позицию Нью-Дели одним из вопросов международных дискуссий о санкционном давлении на Москву и поиске путей прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Путина прекратить "бесконечную войну". По словам Моди, все противоречия и вопросы необходимо решать путем переговоров и мирного урегулирования, причем сделать это следует как можно скорее.

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