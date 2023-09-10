Блог | Новый глава Минобороны: что нужно для эффективной борьбы с коррупцией
Да, что там в Министерстве обороны?
Давайте, я напишу всем, чтобы не отвечать каждому в отдельности.
Согласно социологическим опросам, более 60% респондентов беспокоит коррупция в Министерстве обороны.
Далее текст на языке оригинала.
Це зрозуміло, бо:
- По суті, бюджет країни – це бюджет Міністерства оборони.
- Запит на справедливість в тилу, коли гинуть наші Захисники на фронті, абсолютно зрозумілий.
Думаю, саме це і стало тим пусковим механізмом в прийнятті рішення щодо зміни очільника МО під час війни.
Що я думаю з цього приводу.
В реаліях нашої країни інституціонально, певно, не працює жодна зі структур виконавчої влади.
Що я маю на увазі? Різниця між нашою країною та зрілими демократичними країнами в тому, що в розвинутих демократичних країнах працюють інституціональні системи і немає такого високого очікування від персоналій.
Хто б не прийшов на позицію міністра оборони США, він буде працювати в інтересах країни.
В реаліях нашої країни зміни відбуваються або якщо хтось дуже хоче зробити ці зміни, або якщо на це є політична воля, або якщо на це є зелене світло.
Тому. Я маю надію, що новий очільник Міністерства оборони має дійсно зелене світло на проведення системної реформи в МО та буде викорінювати корупцію системно та послідовно.
Але в цьому разі нас чекають кадрові зміни в самому міністерстві. І ось такі зміни, особисто для мене, і будуть маркером того, що процес пішов.
Бо, якщо таких змін не буде, одна людина не здатна самостійно вирішити всі проблеми, які корінням йдуть дуже глибоко в часовому вимірі. І система настільки укорінена, і проблеми настільки системні, що викорінення їх – це буде той ще квест.
Але все можливо. Лише хочу зазначити, що проводити системні зміни в умовах війни треба дуже обережно за лікарським принципом:"головне – не зашкодити".
Тому що саме Міністерство оборони функціонально має забезпечувати Збройні сили України по потребі Генерального штабу, починаючи зі шкарпеток і закінчуючи гарматами та набоями.
Будемо дивитись, що буде далі.
Щодо діяльності колегіального органу з питань тилового забезпечення, до складу якого входжу я, працюємо в штатному режимі, щоденно.
Далі буде далі.