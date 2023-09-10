Да, что там в Министерстве обороны?

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Давайте, я напишу всем, чтобы не отвечать каждому в отдельности.

Согласно социологическим опросам, более 60% респондентов беспокоит коррупция в Министерстве обороны.

Далее текст на языке оригинала.

Це зрозуміло, бо:

По суті, бюджет країни – це бюджет Міністерства оборони. Запит на справедливість в тилу, коли гинуть наші Захисники на фронті, абсолютно зрозумілий.

Думаю, саме це і стало тим пусковим механізмом в прийнятті рішення щодо зміни очільника МО під час війни.

Що я думаю з цього приводу.

В реаліях нашої країни інституціонально, певно, не працює жодна зі структур виконавчої влади.

Що я маю на увазі? Різниця між нашою країною та зрілими демократичними країнами в тому, що в розвинутих демократичних країнах працюють інституціональні системи і немає такого високого очікування від персоналій.

Хто б не прийшов на позицію міністра оборони США, він буде працювати в інтересах країни.

В реаліях нашої країни зміни відбуваються або якщо хтось дуже хоче зробити ці зміни, або якщо на це є політична воля, або якщо на це є зелене світло.

Тому. Я маю надію, що новий очільник Міністерства оборони має дійсно зелене світло на проведення системної реформи в МО та буде викорінювати корупцію системно та послідовно.

Але в цьому разі нас чекають кадрові зміни в самому міністерстві. І ось такі зміни, особисто для мене, і будуть маркером того, що процес пішов.

Бо, якщо таких змін не буде, одна людина не здатна самостійно вирішити всі проблеми, які корінням йдуть дуже глибоко в часовому вимірі. І система настільки укорінена, і проблеми настільки системні, що викорінення їх – це буде той ще квест.

Але все можливо. Лише хочу зазначити, що проводити системні зміни в умовах війни треба дуже обережно за лікарським принципом:"головне – не зашкодити".

Тому що саме Міністерство оборони функціонально має забезпечувати Збройні сили України по потребі Генерального штабу, починаючи зі шкарпеток і закінчуючи гарматами та набоями.

Будемо дивитись, що буде далі.

Щодо діяльності колегіального органу з питань тилового забезпечення, до складу якого входжу я, працюємо в штатному режимі, щоденно.

Далі буде далі.