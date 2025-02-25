Новое правительство Германии будет более решительным относительно дальнобойного оружия для Украины, – депутат от ХДС

Новое правительство Германии, вероятно, будет более решительным в вопросе предоставления Украине дальнобойного оружия и, в частности, ракетных систем Taurus. Ведь война в Украине лишь на первый взгляд ограничена украинскими границами, а на самом деле она касается будущего всей Европы.

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Так считает депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер. Он уверен, что новое правительство ФРГ под руководством Фридриха Мерца будет более последовательно в заявлениях и действиях по поддержке Украины.

"Прежде всего, нам нужна сильная коалиция, знающая, что поставлена на карту, а именно мир, свобода и самоопределение Европы. Я надеюсь, что мы вместе сделаем все, чтобы Европа и Украина не были принесены в жертву интересам Трампа и Путина", – сказал депутат ХДС.

Как сообщал OBOZ.UA, Социал-демократическая партия Германии, которую представляют теперь уже бывшие канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус, декларировала в своей предвыборной программе отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Но это не помешает, считает Родерих Кизеветтер. Он напоминает, что у социал-демократов по этому вопросу нет единодушия и кстати, ранее Борис Писториус всегда поддерживал передачу Taurus Украине.

Благодаря этому лидер ХДС Фридрих Мерц, ранее неоднократно выступавший за предоставление Украине такого оружия, сможет соблюсти свою линию, считает законодатель ФРГ. Он подчеркнул, что новому правительству потребуется сделать все, чтобы укрепить и стабилизировать Украину, потому что это также укрепит и стабилизирует Европу.

Отдельно господин Кизеветтер отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины может быть только ее членство в НАТО, а не размещение миротворческого контингента. И в любом случае нельзя позволить решать россиянам, как должен обеспечиваться мир в Украине.

Напомним, что когда пятый украинский президент Петр Порошенко находился на предвыборном съезде ХДС, он мог убедиться, что именно правительство г-на Мерца изменит позицию ФРГ относительно предоставления Украине ракет Taurus и евроатлантической перспективы нашего государства.

Об основных выводах от внеочередных выборов в Бундестаг Германии читайте в отдельном материале OBOZ.UA.

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