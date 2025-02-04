Германия после выборов может изменить позицию по Taurus и членству Украины в НАТО, – Порошенко

После выборов в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля этого года, Германия может изменить свою позицию относительно предоставления Украине ракет Taurus и евроатлантической перспективы нашего государства. Об этом из Берлина сообщил пятый президент Петр Порошенко, находящийся на предвыборном съезде ХДС.

Видео дня

Лидер "Евросолидарности" отчитался о работе в Берлине на конференции ХДС.

Как известно, партия Христианско-демократический союз лидирует в опросах, а ее лидер Фридрих Мерц может стать следующим канцлером ФРГ.

"В чем украинский интерес к лидеру выборов в Бундестаг? Первое – гарантированная поддержка Украины в противодействии стране-агрессору российской федерации. И в программе партии, которая утверждается на этом съезде, через наш диалог с партнерами, с членами нашей политической семьи Европейской народной партии, Украина определена одним из приоритетов", – сказал Порошенко.

"Вторая позиция – финансирование Украины. Примером является недавнее голосование в бюджетном комитете Бундестага, когда было дополнительно проголосовано и выделено 3 млрд евро", – напомнил пятый Президент.

"Очень важная позиция – удалось заложить в программу партии гарантированную поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО. Германия все время считалась страной-скептиком. Все меняется", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Отдельно подняли вопросы во время наших встреч на съезде по передаче Taurus. Мы очень продвинемся вперед после проведения выборов. Есть два варианта – либо это будут дальнобойные Taurus, которые поступят непосредственно на вооружение ВСУ. Или будет общий проект вместе с Великобританией, когда дополнительные с повышенным радиусом действия Storm Shadow вместе с Taurus будут реализовывать оборону государства. Увеличение поставок средств ПВО, увеличение финансирования", – говорит Порошенко.

"И очень важно – поддержка свободы, демократии, реформ, поддержка верховенства права, свободы СМИ. Принципиальная позиция – мы должны выиграть не только войну, мы должны выиграть мир", – подчеркнул лидер "Евросолидарности".