Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф сравнил возможность прекращения огня в Украине с процессами, происходящими в секторе Газа. При этом он подчеркнул, что ситуация в Украине значительно сложнее из-за масштабов боевых действий и стратегических факторов.

Об этом политик сказал в эфире CBS News. Он отметил, что есть ряд ключевых моментов, которые следует учесть.

"Прекращение огня предполагает, как заставить людей не воевать друг с другом на границе в 2 000 километров… Не учитывая основной район противостояния, которым является Курская область. Там разные условия ведения боевых действий. Мы должны это обсудить. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточено внимание россиян. доступ к портам. Существует соглашение о потенциале Черного моря, существует множество элементов для реализации прекращения огня здесь", – сказал он.

Он также сравнил украинский фронт с сектором Газа, подчеркнув, что в случае Ближнего Востока речь идет о четко определенной территории, тогда как война в Украине охватывает более широкое пространство.

"Газа – это ограниченное, определенное пространство, по сравнению с тем, где происходит битва – в Украине, России. Следовательно, это гораздо более сложная ситуация, и все же никто не опускает руки", – сказал он.

По его словам, для достижения прекращения огня все заинтересованные стороны, включая европейские страны, должны прилагать максимум усилий.

Следует отметить, что, по данным Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), страна-агрессор РФ сохраняет свои максималистские территориальные претензии по всем временно оккупированным районам и значительным частям неоккупированной Украины. Официальные лица Кремля не дали никаких публичных указаний на то, что они готовы пойти на уступки по своим территориальным или связанным с безопасностью требованиям к Киеву.

Ранее сообщалось, что США и Россия обсуждают тему подготовки возможной встречи американского президента Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина, но конкретики о возможных контактах пока нет. Сейчас Москва и Вашингтон взаимодействуют на других уровнях.

Напомним, российский диктатор Путин отклонил предложение о прекращении огня, которое США и Украина согласовали в Джидде (Саудовская Аравия), и предложил так называемое альтернативное предложение. Аналитики объяснили, как она противоречит намерениям и целям американо-украинской идеи и подрывает заявленную цель Трампа по обеспечению продолжительного мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, комментируя визит спецпредставителя США Ближнего Востока Стива Виткоффа в Москву 13 марта, заявил о том, что США испытывают "осторожный оптимизм". Детали разговоров он не рассказал, но подчеркнул, что решение о следующих шагах должно принять Трамп.

