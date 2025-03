Отверг один из главных пунктов: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина о прекращении огня

Российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня, которое США и Украина согласовали в Джидде (Саудовская Аравия), и предложил так называемое альтернативное предложение. Оно противоречит намерениям и целям американо-украинской идеи и подрывает заявленную цель президента США Дональда Трампа по обеспечению продолжительного мира в Украине.

Видео дня

Предусмотренное путинское соглашение предоставит России очень непропорциональные преимущества и установит условия для возобновления боевых действий на очень выгодных для нее условиях. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), в очередной раз подчеркивая, что Путин пытается добиться превентивных уступок перед официальными переговорами о прекращении войны.

В частности, 13 марта кремлевский диктатор заявил, что он "согласен" с предложением о временном прекращении огня и что "сама идея правильна", но прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первопричины" войны. Таким образом он отверг один из главных принципов американо-украинского предложения – временное прекращение огня предшествует официальным переговорам о прекращении войны.

Также он заявил, что есть вопросы, которые "требуют кропотливой разработки с обеих сторон", поставив под сомнение несколько аспектов американо-украинского предложения о 30-дневном затишье. Диктатор поинтересовался, что будет с украинским выступом, который остался в Курской области РФ, и будет ли разрешено Украине продолжать мобилизацию сил, обучение мобилизованных солдат и получение военной помощи от своих партнеров и союзников. Он поставил под вопрос контрольные меры временного прекращения огня и то, кто будет отдавать приказы прекратить боевые действия. В то же время предположил, что может позвонить Трампу, чтобы обсудить вопросы, связанные с предложением.

"Путин демонстрировал военную силу, отклоняя предложение о прекращении огня, отмечая недавние успехи России в вытеснении украинских сил из Курской области и утверждая, что российские силы продвигаются "почти на всех участках боевых действий", – оценили в ISW.

По словам аналитиков, отказ Путина от прекращения огня согласовывается с сообщениями российских инсайдерских источников от 12 марта о предполагаемом ответе Кремля на это предложение. Эти источники заявили, что Путин "растянет временные рамки" для согласования временного прекращения огня, чтобы убедиться, что его условия "учтены". Также предупреждалось, что Россия может потребовать прекращения поставок оружия в Украину как условие временного прекращения огня. Кроме того, отмечалось, что Кремль "формально" даст "положительный ответ" на предложение, но также потребует "невозможных условий", на которые Украина не может согласиться. Так Путин хочет отстранить Киев от переговоров, чтобы РФ могла самостоятельно вести переговоры с США, а также исправить ситуацию на фронте, чтобы усилить собственную переговорную позицию.

"Эти истоки российских инсайдерских источников могли быть умышленными и частью российской переговорной стратегии, направленной на то, чтобы подтолкнуть США к пересмотру соглашения с Украиной о временном прекращении огня. Ответ Путина свидетельствует о том, что они также могли быть, по крайней мере, частично точными", – оценили аналитики.

Они подчеркнули, что американо-украинское предложение предусматривает 30-дневное прекращение боевых действий вдоль всей линии фронта, мораторий на ракетные и дроновые удары большой дальности, а также прекращение операций в Черном море. Оно позволяет Украине и РФ продлить режим прекращения огня и предусматривает продолжение обмена разведданными США, предоставление военной помощи Украине. Тогда как предложенная Путиным "альтернатива" противоречит этим намерениям.

"Американо-украинское предложение было явно направлено на то, чтобы позволить России и Украине продемонстрировать свою готовность заключить мир и отделить временное прекращение огня от предстоящих переговоров о прекращении войны. Предусмотренное Путиным соглашение о прекращении огня предоставит России очень непропорциональные преимущества и установит условия для возобновления Кремлем боевых действий на чрезвычайно выгодных для России условиях", – отметили в ISW.

Эксперты добавили, что такие требования являются четким свидетельством того, что Путин на самом деле не настроен на установление мира. Его попытки ввести новое соглашение на выгодных РФ условиях игнорируют заявленный Трампом мирный план.

"Соглашение, которое предлагает Путин, подорвало бы заявленную администрацией Трампа цель установления устойчивого мира в Украине, укрепило бы веру Путина в то, что Россия может нанести Украине военное поражение, и побудила бы его возобновить военные операции, а не идти на какие-либо уступки во время официальных переговоров по прекращению войны", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что российский диктатор Путин саботирует перемирие и водит Трампа за нос, стремясь продолжать войну. Ныне войска РФ активизировались не только на Курщине, но и в районе Часова Яра и Торецка, а еще занялись поиском слабых мест в украинской обороне на юге Запорожской области, готовя летнюю наступательную кампанию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!