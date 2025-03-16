США и Россия готовят встречу Трампа с Путиным: что известно

США и Россия обсуждают тему подготовки возможной встречи американского президента Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина, но конкретики о возможных контактах пока нет. Сейчас Москва и Вашингтон взаимодействуют на других уровнях.

Видео дня

Об этом заявил помощник главы Кремля Владимира Путина Юрий Ушаков, недавно вошедший в команду РФ на переговорах с США по Украине. В комментарии российским журналистам он сказал, что телефонный разговор и встречу Путина и Трампа можно организовать достаточно быстро, когда в этом возникнет необходимость, но пока ничего конкретного он сказать не смог.

"Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях", – сказал Ушаков.

Он добавил, что Россия и США продолжают поддерживать взаимные контакты, однако они не проходят на уровне взаимодействия между главами государств.

В прошлую пятницу Ушаков сообщил журналистам, что Россия наладила диалог с нынешней администрацией США, который происходит регулрно разными способами.

"Еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов", – сказал он.

По словам Ушакова, Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются во время воссозданного диалога с нынешней американской администрацией. При этом якобы диктатор "положительно отреагировал на обращение Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих", которые якобы "заблокированы и окружены в Курской области", а также "гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы приказать своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен". Несмотря на такие заявления, которые звучали как от Трампа, так и от российской стороны, в Генеральном штабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи для сохранения жизней воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 марта советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, комментируя визит спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа в Москву 13 марта, заявил о том, что США испытывают "осторожный оптимизм". Детали разговоров он не рассказал, но подчеркнул, что решение о следующих шагах должно принять Трамп.

В России заявили, что Виткофф разговаривал лично с Путиным. По итогам переговоров в Кремле повторили по Вашингтону слова об "ограниченном оптимизме" по урегулированию войны.

До этого российский диктатор Путин отклонил предложение о прекращении огня, которое США и Украина согласовали в Джидде (Саудовская Аравия), и предложил так называемое альтернативное предложение. Аналитики объяснили, как она противоречит намерениям и целям американо-украинской идеи и подрывает заявленную цель Трампа по обеспечению продолжительного мира в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!