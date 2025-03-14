'США ощущают осторожный оптимизм': Волц рассказал о переговорах, которые спецпредставитель Трампа Виткофф провел в Москве

Специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф вернулся из Москвы, где провел переговоры с российской стороной относительно временного прекращения огня. На этом фоне в Вашингтоне испытывают "осторожный оптимизм" по урегулированию войны РФ пороты Украины.

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Об этом сообщил телеканалу Fox News советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Майк Уолц. Детали разговоров с чиновниками Кремля пока неизвестны, а решение о следующих шагах должен принять Дональд Трамп.

"Я разговаривал со своим коллегой, находящимся там, и он возвращается назад, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение относительно следующих шагов", – сказал он о возвращении Уиткоффа из российской столицы.

Уолц подчеркнул, что США испытывают "осторожный оптимизм" по поводу перспектив урегулирования российско-украинской войны. В то же время пообещал не "забегать вперед президента" и ничего не объявлять по телевидению до того, как это прокомментирует Трамп.

Стив Уиткофф прибыл в Москву 13 марта и прокремлевские СМИ писали, что американский чиновник должен был провести прямые переговоры с диктатором Путиным относительно временного прекращения огня, предложенного США и Украиной. Данные сервиса Flightradar свидетельствуют, что самолет спецпредставителя Трампа уже покинул Россию.

Ранее президент США объяснил, что хочет видеть от Путина прекращение огня, а не просто очередные заявления. Он отметил, что именно для этого Уиткофф поехал на серьезные разговоры в Кремль.

Как сообщал OBOZ.UA, данные европейской разведки свидетельствуют, что Россия продолжит выдвигать свои максималистские требования во время переговоров по завершению войны. В частности, Путин будет настаивать на том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки и отказалась от идеи размещения миротворческой миссии.

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