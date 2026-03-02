'Никакого обращения к россиянам не было': Зеленский ответил Орбану и Фицо относительно восстановления нефтепровода 'Дружба'

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время восстановления нефтепровода Дружба после первых повреждений пострадали украинские граждане. В то же время, по его словам, Венгрия и Словакия не обращались к России с призывом не наносить удары по объекту.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов. Зеленский озвучил свою позицию во время общения с прессой, передает корреспондент Укринформа. Он привел детали ситуации после первого удара по нефтепроводу.

"После первого удара, который был по этому нефтепроводу, мы восстановили все. Никакого обращения к россиянам не бить по нему не было. (...) Но были публичные обращения к украинцам, мол, это же энергетическая безопасность Венгрии и Словакии", – сказал Президент.

Восстановление "Дружбы"

Зеленский отметил, что во время ремонтных работ произошла еще одна боевая ситуация, в результате которой были ранены люди.

"Когда наши люди восстанавливали, была еще одна боевая ситуация, были ранены люди. Кто-то слышал от Орбана или от Фицо "мы очень благодарны Украине", или "очень жаль семьи родных, близких, которые пострадали"? Ни одного слова, кроме того, что мы снова им должны", – заявил он.

Президент также сообщил, что Венгрия и Словакия блокировали решение Евросоюза, в частности 90 млрд евро кредита и следующий санкционный пакет. По его словам, из-за позиции этих стран не открывают переговорные кластеры, но в то же время они требуют возобновления работы трубопровода.

Состояние инфраструктуры

Глава государства подчеркнул, что Украина не имеет желания восстанавливать транзит российской нефти. Он добавил, что после нескольких ударов России нефтепровод получил существенные повреждения.

Отвечая на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что со спутника нефтепровод выглядит неповрежденным, Зеленский сказал:

"Разорван один большой резервуар, это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может Орбан маг и видит, что происходит с трубой под землей? Я удивлен, но тем не менее, все бывает".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать в Украину для обсуждения вопросов, связанных с нефтепроводом. Ранее Фицо заявлял о готовности к встрече, но предложил провести ее на территории третьего государства.

27 февраля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Глава государства пригласил политика осуществить визит в Киев для обсуждения"всех аспектов украинско-словацкого сотрудничества".

