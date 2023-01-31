Никаких соглашений за спиной украинцев: Шольц назвал условие для переговоров с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что перед любыми российско-украинскими мирными переговорами войска страны-агрессора должны покинуть территорию Украины. Кроме того, без нашей страны проводить договоренности о войне нельзя.

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Такую позицию немецкий политик озвучил на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, передает Reuters. Шольц совершил визит в страну 30 января и провел встречу с бразильским главой первым из западных лидеров.

Канцлер ФРГ отметил, что в ходе переговоров с Лулой да Силвой одной из тем было полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Шольц подчеркнул, что Москва должна вывести свои войска для проведения мирных переговоров.

"Не может быть ни одного заключенного мира с Россией за спиной украинцев. Поэтому мирные переговоры прежде всего связаны с условием вывода Россией своих войск из Украины", – сказал он.

Известно, что прежде чем отправиться в Бразилию, Шольц посетил две другие страны Латинской Америки – Чили и Аргентину.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце января-2023 в интервью Tagesspiegel Олаф Шольц сообщил, что о передаче Украине истребителей от Германии речи пока не идет. Он объяснил это опасениями эскалации войны.

– Шольц подтвердил, что продолжает прямые контакты с российским диктатором Владимиром Путиным. Welt написал, что политик держит связь с главой РФ по телефону, несмотря на его невежливый тон.

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