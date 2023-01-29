Шольц рассказал, о чем говорит по телефону с Путиным, и его невежливом тоне

Канцлер Германии Олаф Шольц и дальше будет пытаться достичь прекращения войны РФ против Украины в прямых переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Главным требованием является вывод российских войск с украинской территории.

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Политик держит связь с российским диктатором по телефону, несмотря на его невежливый тон, сообщает Welt. Российское вторжение, считает он, это не только проблема Украины или Европы, а всего мира, и неоимперская кампания Путина не должна иметь успеха.

"Я буду снова говорить по телефону с Путиным – потому что нужно говорить друг с другом. Именно он должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну", – высказался Шольц.

По его словам, пока Россия будет продолжать войну, не прекращая агрессию, ситуация не изменится. Он вспомнил, что телефонные разговоры с кремлевским лидером имели "невежливый тон", и глава РФ неоднократно давал понять, что хочет "аннексировать части Украины силой", а это неприемлемо.

"Иногда мы также обсуждали конкретные вопросы обмена пленными, экспорта зерна из Украины и Запорожскую АЭС, но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме: как мир выходит из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", – отметил канцлер Германии.

По поводу новых запросов на поставку истребителей в Украину, Шольц предостерег от "вступления в постоянную конкурентную борьбу, когда речь идет о системах вооружений".

"Канцлер Германии, серьезно относящийся к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО", – прокомментировал он.

В интервью ряду латиноамериканских изданий перед своей поездкой в Аргентину, Чили и Бразилию, Шольц заявил, что мир не должен позволить Путину добиться успеха в его неоимперских планах в Украине, передает пресс-служба немецкого правительства.

"Агрессивная война России против Украины является вопиющим нарушением международного права, а значит, не сугубо европейским делом. Каждый, кто пренебрегает основными принципами Устава ООН, подпиливает основы международного порядка. Мир не должен позволить Путину сделать свой путь. Его неоимперская кампания не должна иметь успеха", – подчеркнул он, добавив, что Аргентина Бразилия и Чили как союзники также поддерживают идею государственного суверенитета и мирного урегулирования конфликтов.

Также немецкий канцлер сказал, что во время телефонных разговоров с Путиным он неоднократно высказывался за немедленное прекращение российских атак, однако Россия все еще "рассчитывает на военную эскалацию почти через год после начала ее агрессивной войны, несмотря на многочисленные смерти с обеих сторон и хотя она не смогла достичь ни одной из целей".

На вопрос журналистов о сотрудничестве Германии и России, которое поддерживала его предшественница Ангела Меркель, Шольц указал, что сейчас это невозможно из-за российского вторжения.

"24 февраля 2022 года стал переломным моментом, и Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальность, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией. Через несколько месяцев мы изменили энергоснабжение в Германии и стали независимыми от газа, нефти или угля из РФ. И мы работаем над уменьшением односторонних зависимостей в нашей экономике", – пояснил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олаф Шольц заявил, что империализм Путина, который взял на вооружение во внутренней и внешней политике РФ, не победит в войне против Украины. По его словам, этому не позволят произойти цивилизованные демократические государства, в первую очередь, Германия и Франция.

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