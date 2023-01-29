'Не может быть и речи!' Шольц выступил категорически против передачи Украине истребителей

Речи о возможном предоставлении Германией истребителей Украине пока не идет. Немецкие политики объясняют это опасениями эскалации войны.

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Соответствующую позицию высказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel. В частности, он предостерег от "вступления в постоянную конкуренцию за повышение ставок", когда речь идет о вооружении.

"Если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", – прокомментировал Шольц решение поставить танки Вооруженным силам Украины.

Канцлер добавил, что решения о военной помощи Киеву принимаются с учетом того, чтобы не допустить прямого столкновения РФ и НАТО, и он как глава правительства ФРГ "не допустит такой эскалации".

Министр обороны Германии Борис Писториус также выступил против предоставления немецких истребителей ВСУ.

"Об этом не может быть и речи", – сказал он.

При этом глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра ранее заявил об отсутствии "табу" на обсуждение запроса о F-16, если такой поступит от Украины. А в правительстве Словакии прямо говорили о планах передать ВСУ советские МиГ-29.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что не исключают поставку Киеву истребителей F-16 – основных боевых самолетов НАТО. Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина ждет F-16, и сообщил, что они будут на повестке дня на девятом "Рамштайне".

Ранее военный эксперт Роман Свитан рассказал, что вопрос о передаче Украине современных истребителей, скорее всего, уже решен концептуально, а подготовка летного состава находится на финишной прямой.