Никаких решений по Украине без Украины на Аляске принято не будет, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время предстоящей встречи главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске никаких решений по украинскому вопросу без участия Украины принято не будет. Их диалог будет иметь значение только для США и РФ.

Об этом глава государства сказал в выступлении на Украинском молодежном форуме "2025: Молодежь Здесь!" Он добавил, что такой формат решений ни для кого неприемлем.

Что сказал президент

"Разговор президента США и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут", – подчеркнул гарант.

Зеленский надеется, что Дональд Трамп понимает такую позицию.

"Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров, трехсторонняя. Я не знаю дату, но если мы хотим закончить войну, так и будет", – подчеркнул он.

По его словам, украинской стороне следует стоять на своей правде, чтобы война завершилась.

"(Надо. – Ред.) стоять на своей правде, делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце, есть вещи, которые есть у тебя в Конституции", – добавил он.

Напомним, администрация Трампа якобы обсуждает возможность приглашения Зеленского на Аляску, где президент США 15 августа должен встретиться с кремлевским диктатором Путиным. Но основные усилия Белого дома сосредоточены на подготовке двусторонних переговоров. Сейчас окончательного решения нет.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации американского издания, президент Украины может присоединиться к переговорам после встречи Трампа и диктатора Путина на Аляске. В Белом доме отметили, что президент США поддерживает трехсторонний саммит с обоими главами государств, но глава Кремля настоял на двусторонней встрече без Зеленского.

