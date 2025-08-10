Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску – NBC
Администрация Дональда Трампа якобы обсуждает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где президент США 15 августа должен встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако основные усилия Белого дома сосредоточены на подготовке двусторонних переговоров.
Об этом в воскресенье заявило издание NBC, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника и трех людей, осведомленных о внутренних дискуссиях. "Это обсуждается", – сказал один из собеседников СМИ.
Окончательного решения нет, и все источники согласились с тем, что неясно, прилетит ли Зеленский в конечном итоге на Аляску.
Высокопоставленный представитель администрации заявил, что это "абсолютно" возможно. "Все очень надеются, что это произойдет", – сказал он.
На вопрос, приглашали ли США Зеленского официально, высокопоставленный представитель Белого дома ответил: "Президент [Трамп] остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил Путин".
По словам другого источника, неясно, оказались бы Зеленский и Путин в одной комнате, если бы визит украинского президента в США состоялся.
Что предшествовало
Начиная с 6 июня, когда Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле, Вашингтон и Москва готовят саммит на уровне лидеров.
В СМИ заявляли, что Трамп якобы предлагал провести в Риме трехсторонние переговоры (с участием себя, Зеленского и Путина). Несмотря на то, что украинский лидер согласился, Россия выступила против, утверждают в агентстве ANSA.
В CBS News также предполагали, что на саммите может присутствовать украинский президент. В Белом доме заявляли: Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским. Однако президент США впоследствии уточнил, что может "начать только с России".
Как писал OBOZ.UA:
– Американский президент и российский диктатор могут провести переговоры уже 15 августа. Местом для встречи станет американский штат Аляска.
– Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что этот саммит напоминает скандальное приглашение талибов президентом США (во время его первой каденции) в резиденцию Кэмп-Дэвид. То, что местом выбрана именно Аляска, является победой для Путина.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!