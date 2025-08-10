Зеленский может присоединиться к переговорам после встречи Трампа и Путина – CNN

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к переговорам после встречи американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. В Белом доме отметили, что президент США поддерживает трехсторонний саммит с обоими главами государств, но глава Кремля настоял на двусторонней встрече без Зеленского.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники знакомые с этим вопросом. В то же время европейские партнеры Украины надеются, что Киев не будет исключен из обсуждения своего будущего.

Что известно

"Белый дом не исключил полностью участия Зеленского в некоторых встречах, сообщили CNN два источника, знакомые с этим вопросом. Один из чиновников Белого дома подчеркнул, что все, что касается Зеленского, вероятно, произойдет после встречи Трампа и Путина", – говорится в статье.

После того как Трамп в пятницу в соцсетях объявил о планах встретиться с российским диктатором, за кулисами развернулись активные дипломатические усилия для привлечения союзников США. В его заявлении не уточнялось, будет ли Зеленский участвовать в этом процессе. Однако и украинский президент, и европейские лидеры настаивают, что Киев должен быть стороной любых переговоров по завершению войны.

Во время встречи, организованной вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Чивнинг-Хаус, загородной резиденции к юго-востоку от Лондона, европейские представители озвучили свои требования и попросили у американцев дополнительные детали плана, который Путин ранее представил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу.

По словам западных дипломатов, они подчеркнули несколько ключевых условий: Украина обязательно должна участвовать в переговорах, перед любыми дальнейшими шагами необходимо соблюдать режим прекращения огня, а любые территориальные уступки со стороны Киева должны сопровождаться такими же действиями со стороны Москвы в отношении нынешних оккупированных территорий.

Что сказали европейские лидеры

В совместном заявлении, обнародованном впоследствии европейскими лидерами, отмечается, что они поддерживают "работу президента Трампа, направленную на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны Российской Федерации и достижения справедливого и длительного мира и безопасности для Украины".

Владимир Зеленский подчеркнул, что "ценит и полностью поддерживает" этот документ. В то же время в нем изложены условия мирного плана, которые, по словам западных дипломатов, отличаются от предложений Путина, предусматривающих значительные территориальные уступки.

В заявлении подчеркивается, что любое мирное соглашение должно содержать надежные и действенные гарантии безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Отвечая на вопрос журналистов, Трамп в пятницу признал, что соглашение может предусматривать "определенный обмен территориями".

Европейские лидеры считают, что предложение Путина предусматривает отказ Украины от всего восточного Донбасса, частично оккупированного агрессором, хотя детальные границы такого плана остаются нечеткими.

"Судьба двух других регионов, которые были в поле зрения Москвы – Херсонской и Запорожской, которые Россия оккупировала лишь частично – была непонятной. Как и статус гарантий безопасности США в дальнейшем, заявили чиновники. Это заставило европейских лидеров, которые выразили обеспокоенность относительно возможности отдачи территории Украины, поспешить получить больше деталей относительно того, что будет означать прекращение огня", – указано в материале.

По словам американского чиновника, во время встречи организованной Джей Ди Венсом "был достигнут значительный прогресс, но до сих пор непонятно, есть ли поддержка европейцев или Украины накануне решающей встречи в пятницу".

Напомним, администрация Трампа якобы обсуждает возможность приглашения Зеленского на Аляску, где президент США 15 августа должен встретиться с кремлевским диктатором Путиным. Но основные усилия Белого дома сосредоточены на подготовке двусторонних переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявлял, когда можно ожидать подписания мирного соглашения между Украиной и Россией. Он отметил: есть шанс, что это произойдет в ближайшие месяцы.

