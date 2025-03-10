"Ни у кого нет козырей": Трамп высказался о войне в Украине и снова заявил, что хочет ее завершить. Видео

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о войне в Украине и необходимость ее завершения. По его словам, стороны конфликта должны заключить соглашение о мире и прекратить убийство.

Видео дня

Об этом американский лидер сказал в комментарии представителям СМИ на борту Air Force One, возвращаясь в Вашингтон, передает Fox News. По его словам, обе страны, как Россия, так и Украина, остаются без "козырей" в этой "бессмысленной войне".

"Знаете, я говорю, что у них нет карт. Ни у кого на самом деле нет козырей. Россия нет карт. Что нужно сделать, это должны заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", – сказал Трамп.

По его словам, США близки к снятию паузы в обмене информацией с Украиной на фоне полномасштабной войны с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля состоялась "напряженная встреча" между Трампом, его вице-президентом Джей Ди Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Они спорили на повышенных тонах войны в Украине при телекамерах. Американский лидер заявил Зеленскому, что тот "не в хорошем положении" и "не имеет карт", а с Соединенными Штатами у него "будут карты".

В конце февраля Трамп заявил, что у страны-террориста Россия имеет "козыри" в предстоящих переговорах по урегулированию войны. В частности, по его словам, РФ контролирует обширную территорию в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!