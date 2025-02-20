'Захватила большую территорию': Трамп заявил, что у России 'есть козыри' в любых переговорах по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у страны-террористки России есть "козыри" в предстоящих переговорах по урегулированию войны. В частности, РФ контролирует большую территорию в Украине.

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Об этом говорится в статье BBC. В то же время американский лидер уверен, что Кремль стремится к миру.

"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно хочу. Я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили много территории. У них есть козыри", – подчеркнул Трамп.

Как отмечает издание, президент Соединенных Штатов верит в то, что Россия хочет покончить с войной, которую она развязала против Украины в ходе полномасштабного вторжения три года назад.

На вопрос, верит ли он в то, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Я верю".

Напомним, 19 февраля экс-вице-президент США Майк Пенс раскритиковал антиукраинские заявления Дональда Трампа. Он напомнил главе Белого дома, что полномасштабное вторжение начала именно РФ. Поэтому мирное соглашение должно быть построено прежде всего на правде.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент США сделал громкое заявление, в котором обвинил Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у Америки 350 миллиардов долларов на войну. Трамп подчеркнул, что украинский лидер якобы убедил Вашингтон вкладывать огромные средства в военную помощь, тогда как США, по его мнению, не будут иметь ничего вместо этого.

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