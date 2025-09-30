'Ни один террорист в мире не позволял себе такого': Зеленский назвал ситуацию на захваченной Россией ЗАЭС критической

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аварийная ситуация на Запорожской атомной электростанции, которую контролирует РФ, продолжается уже седьмой день. Раньше такого никогда не было и ситуация является критической.

Из-за российских обстрелов ЗАЭС отключена от электросети, объект обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам во вторник, 30 сентября.

"Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое, никогда не работали в таком режиме и так долго, и уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности. И это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал", – подчеркнул он.

По этому поводу глава государства провел совещание с военными и с Министерством энергетики Украины. Он поручил правительству – Минэнерго вместе с Министерством иностранных дел – максимально привлечь внимание мира к этой ситуации.

Напомним, что на Запорожской атомной электростанции произошел очередной блэкаут – уже десятый за период российской оккупации. ЗАЭС потеряла питание собственных нужд от украинской энергосистемы, что нарушает нормы ее эксплуатации и грозит развитием аварии.

Инцидент произошел 23 сентября 2025 года, когда в 16:56 отключилась последняя линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

По состоянию на 25 сентября Запорожская АЭС второй день работала на дизель-генераторах из-за повреждения линии электропередачи, что угрожает ядерной безопасности. Украина призвала международное сообщество усилить давление на РФ для быстрой демилитаризации и возвращения станции под контроль Украины.

Что еще сказал Зеленский в вечернем обращении

Президент сообщил, что в Днепре продолжаются работы после целенаправленного удара российских дронов по центру города. Там много пострадавших, один человек погиб.

Зеленский отметил, что весь день для восточных регионов – Харьковщины, Днепропетровщины, Сумщины, Черниговщины – сопровождали фактически постоянные воздушные угрозы.

"Харьков был под ударом. На Черниговщине был удар по подстанции – сейчас идет восстановление. На Сумщине в ночь на этот день россияне убили целую семью прямо в доме. Женщина, мужчина, двое маленьких детей – четыре и семь лет деткам было. Женщина была беременна. Удар российского дрона. Мои соболезнования родным и близким. Мы обязательно ответим России на их удары", – подчеркнул гарант.

Также он заслушал доклады военных, в частности относительно наших дальнобойных ударов по РФ. Украина продолжит вполне справедливо уничтожать российскую логистику и топливную инфраструктуру – все, что служит войне РФ против нашего государства.

"Мир знает: только Россия виновата, что война не заканчивается. Правильные сигналы получаем из Соединенных Штатов Америки, от других наших партнеров – сигналы, что сила нужна, чтобы принудить Россию к реальной дипломатии, к переговорам, к миру, к встречам – тем форматам, которые могут реально помочь и от которых Россия прячется. Без сильного давления россияне не остановятся, наоборот пытаются увеличивать агрессию", – сказал Зеленский.

Кроме того, он провел совещание с секретарем СНБО и уполномоченным по санкциям. Задача четкая – чтобы санкции против РФ наносили ей больше ощутимых последствий. В октябре, говорит глава государства, должна ускориться работа по синхронизации этих ограничений, в частности наших санкций в юрисдикциях партнеров.

Украина также рассчитывает на принятие 19-го пакета санкций Европейского Союза, который будет весомым аргументом и в общении с американцами, чтобы их давление не отставало от давления Европы и других субъектов "Большой семерки".

"Я поручил также готовить продление санкций, срок которых завершается. Сейчас, за сентябрь, было пять наших новых санкционных пакетов. Были также решения партнеров, которые помогают. Во многом санкции Европы, санкции Канады, санкции Соединенных Штатов базируются на наших украинских предложениях. Мы за это очень благодарны партнерам", – сообщил президент.

Говорил Зеленский и с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Ему глава государства рассказал о наших усилиях, чтобы вернуть украинских пленных, взрослых и детей, которые удерживаются в России.

"Мы готовим нашу резолюцию для Генассамблеи относительно похищенных Россией детей. Мы работаем со странами, чтобы было результативное голосование, чтобы был самый главный результат – возвращение наших людей, возвращение наших детей", – сказал он.

Завершил обращение Зеленский сообщением о том, что украинская разведка вместе с МИД эвакуировала из Газы еще 57 человек (из которых 16 детей), из них 48 – граждане Украины. Всего за почти два года нашими силами эвакуировано из Газы 422 человека – это не только граждане Украины, но и граждане государств-соседей.

