'Мы уже видели такое в 1986 году': Сибига обвинил Россию в игнорировании вопросов ядерной безопасности на ЗАЭС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна-агрессор Россия игнорирует любые проблемы ядерной безопасности, связанные с ситуацией на захваченной ею Запорожской АЭС. На объекте произошло уже десятое отключение электроэнергии, вызванное россиянами.

Видео дня

Об этом Сибига написал в соцсети Х 27 сентября. На тот момент в результате действий России Запорожская АЭС оставалась обесточенной уже четвертый день.

Кроме того, Россия построила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке похитить станцию, подключить ее к сети и перезапустить, отметил министр.

"Самое страшное то, что российские руководители, которые работают над этим планом, так стремятся угодить своим боссам в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели такую модель поведения в 1986 году", – отметил Сибига.

Он напомнил, что безответственные действия Москвы в течение многих лет привели к слишком большому количеству угроз. Это в частности умышленные удары вблизи ядерных объектов, среди которых Южно-Украинская и Чернобыльская АЭС, и другие безрассудные действия.

Однако попытка России подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать захват ЗАЭС.

"Такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ. Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, обеспокоенные вопросами ядерной безопасности, четко дать Москве понять, что ее ядерные амбиции должны прекратиться", – резюмировал глава МИД.

Что предшествовало

На Запорожской атомной электростанции произошел очередной блэкаут – уже десятый за период российской оккупации. ЗАЭС потеряла питание собственных нужд от украинской энергосистемы, что нарушает нормы ее эксплуатации и грозит развитием аварии.

Инцидент произошел 23 сентября 2025 года, когда в 16:56 отключилась последняя линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

По состоянию на 25 сентября Запорожская АЭС второй день работала на дизель-генераторах из-за повреждения линии электропередачи, что угрожает ядерной безопасности. Украина призвала международное сообщество усилить давление на РФ для быстрой демилитаризации и возвращения станции под контроль Украины.

Как писал OBOZ.UA, один из российских дронов во время атаки в ночь на 26 сентября взорвался менее чем в километре от Южно-Украинской атомной электростанции. Обломки БПЛА повредили металлические конструкции и автомобили вблизи места взрыва, а также повредили ЛЭП напряжением 150 киловольт.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии. Там назвали ночное событие очередной угрозой ядерной безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!