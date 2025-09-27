'Нюансов очень много': Зеленский объяснил причину изменения риторики Трампа относительно войны в Украине

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему риторика Дональда Трампа относительно войны в Украине изменилась. По его словам, основной причиной более глубокое понимание американской стороной ситуации в Украине и уверенность в способности Украины защищать свои территории.

Также свою роль сыграло недоверие к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Об этом глава государства рассказал в субботу, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский отметил, что во время встреч с лидерами, включая Трампа, обсуждаются многочисленные нюансы боевых действий. Он подчеркнул, что важно не проявлять слабость в ответ на угрозы со стороны России.

"И не надо проявлять слабость. Если пригрозят блэкаут, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России", — пояснил президент.

Глава государства пояснил, что изменение риторики Трампа и других лидеров обусловлено более глубоким пониманием ситуации на поле боя и верой в способность Украины.

Он привел пример американских программ, в частности Delta, которые отслеживают передвижения российских войск. Часто это воспринимается как "оккупация", хотя украинские силы быстро ликвидируют противника, а контроль над территорией временный.

"Таких нюансов очень много. На это нужно потратить не то, чтобы несколько часов, минут, а несколько встреч. И я провожу эти встречи с лидерами, включая президента Соединенных Штатов Америки. И сегодня я думаю, что одна из причин изменения риторики не доверие Путину, а более глубокое понимание некоторых деталей на поле боя, вера в Украину", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, что Владимир Зеленский также объяснил позицию США относительно заявления Дональда Трампа об освобождении украинских территорий. Он подчеркнул, что Вашингтон остается преданным поддержке Киева. В случае отсутствия позитивных сигналов от Москвы американцы готовы усиливать поддержку Украины, в частности в сфере вооружения. При этом президент подчеркнул, что Украина не выбирала войну и всегда будет отдавать предпочтение дипломатии.

Ранее Владимир Зеленский выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп хочет победы Украины в войне с Россией. Именно поэтому сообщение президента США, которое многие в мире трактовали как кардинальное изменение позиции по российско-украинской войне, для главы Украины не стало неожиданностью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп поставил под сомнение успехи Путина в Украине. Он отметил, что на поле боя россияне почти беспомощны, они не достигли за более чем 3 года никаких особых успехов.

Зато российскую экономику затяжная война поставила на грань выживания.

