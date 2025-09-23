Украина на грани ядерной катастрофы: на ЗАЭС снова произошел блэкаут

На Запорожской атомной электростанции произошел очередной блэкаут – уже десятый за период российской оккупации. ЗАЭС потеряла питание собственных нужд от украинской энергосистемы, что нарушает нормы ее эксплуатации и грозит развитием аварии.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго" и "Энергоатоме". Инцидент произошел 23 сентября 2025 года, когда в 16:56 отключилась последняя линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

"В связи с полным блэкаутом, ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизель-генераторов. Это является тяжелым нарушением условий нормальной эксплуатации станции и грозит развитием аварии", – предупредили в "Энергоатоме".

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Это еще раз подчеркнуло, что пребывание ЗАЭС под нелегитимным руководством создает угрозу ядерной и радиационной безопасности крупнейшего атомного объекта Европы. А безответственные действия оккупантов могут иметь катастрофические последствия для всего мира.

Поэтому, чтобы предотвратить радиационную и ядерную катастрофу, атомную станцию необходимо как можно быстрее вернуть под контроль ее единственного легитимного оператора – "Энергоатома".

Россия готовится к перезапуску ЗАЭС

В июне стало известно, что оккупанты шаг за шагом реализуют свой преступный и опасный план перезапуска ЗАЭС. В частности, об этом свидетельствует строительство энергетической инфраструктуры в районе ЗАЭС:

с 6 мая на западе оккупированного села Азовское Запорожской области было установлено 11 новых электроопор общим дополнительным расстоянием 3,6 км к югу от оккупированного села Шевченко Запорожской области;

с 22 мая по 3 июня на восточном конце линии было установлено еще 10 опор на расстоянии 3,3 км к югу от оккупированного Ключевого Донецкой области.

Зато Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его директор Рафаэль Гросси закрывают глаза на преступления агрессора, которые значительно повышают ядерную угрозу для всего мира. Так, 6 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с ним сказал, что был подготовлен многоуровневый план поэтапного ввода в эксплуатацию атомной электростанции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность обсуждать вопрос будущего ЗАЭС на переговорах с РФ. Однако сначала должны прекратиться боевые действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!