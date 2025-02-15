'Нет тем для обсуждения с россиянами': у Зеленского заявили, что в Саудовской Аравии не будет переговорщиков от Украины

Украинской делегации в Саудовской Аравии, на переговорах Соединенных Штатов и страны-агрессора России по поводу войны в Украине, не будет. У военно-политического руководства нашей страны "нет тем" для обсуждения с россиянами.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также отметил, что стремление американского лидера к переговорам с российским диктатором "выглядит странно" и "вызывает возмущение у союзников".

"Я не совсем уверен, что с Российской Федерацией нужно проводить подобные переговоры на разных уровнях, потому что какова в этом цель? Если цель обнулить свою репутацию, тогда можно идти по этому пути. Но для чего США обнулить свою репутацию, если они сегодня выглядят гораздо сильнее, чем после Афганистана?", – риторически спросил господин Подоляк.

Так что если Америка не хочет потерять международную репутацию, то их позиция во время переговоров с РФ, по мнению Подоляка, должна быть "диаметрально противоположной" от российской, сказал он.

Но так или иначе советник ОП предложил "сначала дождаться переговорных процессов".

Как сообщал OBOZ.UA, высокопоставленные чиновники администрации президента США якобы уже направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с представителями России и Украины. По крайней мере, об этом написали издания Bloomberg и Politico, ссылаясь на свои источники.

Также сообщалось, что обсуждение прекращения войны в Украине должно начаться на следующей неделе. Чиновники США и РФ заранее направились в Саудовскую Аравию, чтобы подготовить почву для встречи американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина

С американской стороны в Саудовскую Аравию направляются советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Интересно, что, согласно сообщениям указанных изданий, у США "нет планов привлечения к переговорам представителей крупных европейских государств". Напомним, что в последние дни ЕС буквально требует своего присутствия и участия в переговорах, что логично, потому что война идет именно в Европе, а не в США.

Ранее Дональд Трамп сообщал о якобы запланированных встречах с россиянами в Мюнхене и Саудовской Аравии. Причем, по его словам, в обоих случаях должны состояться "трехсторонние встречи" представителей США, РФ и Украины.

Однако организаторы Мюнхенской конференции безопасности вообще на свое мероприятие россиян не аккредитовали.

Украинский президент Владимир Зеленский также рассказывал о предстоящем визите нашей делегации в Саудовскую Аравию. Там, по словам президента, не планируются встречи с представителями РФ или США.

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