Трамп анонсировал еще одну встречу представителей Украины, США и РФ в Саудовской Аравии: когда она состоится

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал еще одну встречу представителей Украины, США и государства-агрессора России. Она якобы должна состояться на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Видео дня

Об этом он сказал в четверг, 13 февраля, на брифинге с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает Reuters. Трамп уточнил: завтра, 14 февраля, в Мюнхене, где состоится конференция по безопасности, также должны встретиться представители США, России и Украины. В то же время эту информацию опровергли в Офисе президента Украины.

А на следующей неделе планируется встреча в Саудовской Аравии. Это встреча не на уровне глав государств. Участие в ней, по словам Трампа, примут высокопоставленные должностные лица трех стран.

"Завтра будет встреча в Мюнхене, а затем на следующей неделе будет встреча в Саудовской Аравии. Не со мной или с президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина также будет в ней участвовать", – сказал американский президент.

Ранее глава Белого дома говорил о намерениях встретиться в Саудовской Аравии с российским диктатором Владимиром Путиным.

Отметим, что советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии OBOZ.UA заявил, что никаких переговоров Украины с Россией на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии не будет. Для этого сначала нужно, чтобы Украина и Запад выработали согласованную общую позицию.

"Пока на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается", – пояснил представитель ОП.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Белом доме ранее анонсировали встречу госсекретаря США Марка Рубио и вице-президента Джей Ди Венса с Владимиром Зеленским. На Мюнхенскую конференцию также приедет специальный посланник американского президента по Украине и России Кит Келлог.

– 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас Трамп не имеет конкретного плана завершения войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!