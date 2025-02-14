'США могут остановить войну': Зеленский в Мюнхене указал на главный вызов и рассказал о предстоящем визите в Саудовскую Аравию

Россия готовит 15 новых дивизий, чтобы усилить угрозу Украине со стороны Беларуси, они могут угрожать также Польше или странам Балтии. При этом США могут положить конец российскому террору и предотвратить расширение российской агрессии как в Украине, так и за ее пределами – и важно, чтобы они оставались на правильной стороне истории.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности. Он также высказался о предстоящем визите в Саудовскую Аравию и о том, планируются ли там встречи с россиянами.

По словам Зеленского, в этом году государство-агрессор будет концентрироваться на подготовке 15 новых дивизий, которые усилят угрозу для Украины из Беларуси. Группировка численностью в 100-150 тысяч оккупантов будет находиться на белорусской территории "полностью или частично".

"Это будет примерно 100 – 150 тысяч человек. Это большая группировка. Но я не уверен, что эта группировка пойдет наступлением в Украину. Может быть, но я не уверен", – подчеркнул президент.

Он добавил: не исключено, что вновь дивизии могут готовиться и к тому, чтобы в следующем году напасть на страны НАТО – ту же Польшу или страны Балтии. По словам Зеленского, информацию о планах РФ по Беларуси он планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что без вступления в НАТО Украине нужна армия в 1,5 млн. человек.

В то же время он отметил: считает, что США сейчас находятся "не посередине, а на вершине", потому что у этой страны есть реальные рычаги для того, чтобы остановить российскую агрессию против Украины. Однако очень важно, чтобы Штаты оставались на стороне Украины, в противном случае Европе "придется одевать военную форму".

Высказался президент и по поводу предстоящего визита в Саудовскую Аравию, кроме этой страны глава государства вместе с супругой посетит Турцию. Оба визита являются официальными и состоятся по приглашению лидеров этих стран. И, подчеркнул он, в Саудовской Аравии не планируется встреча с представителями РФ или США.

Также Зеленскому неизвестно о "возможной встрече представителей Украины, России и США на Мюнхенской конференции".

Ранее о якобы запланированных встречах с россиянами в Мюнхене и Саудовской Аравии заявлял Трамп. По его словам, в обоих случаях речь идет о "трехсторонних встречах" представителей США, РФ и Украины.

При этом намерения говорить с россиянами в Мюнхене уже опровергли в Офисе президента Украины, а организаторы Мюнхенской конференции безопасности подчеркнули: на мероприятие россиян не аккредитовали, визы им Германия не выдавала – а без этого на Мюнхенскую конференцию они попасть не могут.

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