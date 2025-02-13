Будут представители США, Украины и России: Трамп анонсировал трехстороннюю встречу на Конференции по безопасности в Мюнхене

На Мюнхенской конференции по безопасности в Германии (она продлится с 14 по 16 февраля 2025 года) встретятся представители Украины, России и США. Кто именно будет в составе делегаций, не уточняется.

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Будущую встречу анонсировал в четверг, 13 февраля, американский президент Дональд Трамп. На пресс-конференции в Белом доме он заявил, что визит кремлевского диктатора Владимира Путина и других российских чиновников в Саудовскую Аравию (где Трамп ранее предложил организовать переговоры), также "рано или поздно" произойдет.

"Будет встреча в Мюнхене завтра [14 февраля]. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но [это будут] высокопоставленные чиновники из РФ, Украины и США", – сказал Трамп.

Напомним, что с 2022 года Москва не участвовала в Мюнхенской конференции по безопасности. Официально о приезд россиян на мероприятие в этом году не сообщалось.

Как писал OBOZ.UA:

– 12 февраля в Белом доме анонсировали встречу госсекретаря США Марка Рубио и вице-президента Джей Ди Венса с Владимиром Зеленским. На Мюнхенскую конференцию также приедет специальный посланник американского президента по Украине и России Кит Келлог.

– 12 февраля Зеленский заявлял, что сейчас Трамп не имеет конкретного плана по завершению войны.

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