Россияне не аккредитованы на Мюнхенской конференции по безопасности, а без аккредитации попасть на мероприятие невозможно, – Хойсген

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал относиться к заявлению президента США Дональда Трампа о переговорах высокопоставленных американских представителей и России в Мюнхене с особой осторожностью. Это связано с тем, что ни один представитель РФ не имеет аккредитации.

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Об этом пишет издание Bild. В частности, федеральное правительство Германии не выдавало виз российским представителям.

"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть", – заявил Хойсген.

Также большинство европейских политиков осудили Трампа за попытку начать проведение прямых переговоров по окончании войны с Россией.

Как пишет издание, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в одном из интервью сказал, что "мир, который по сути является капитуляцией, – это плохая новость для всех".

Напомним, перед началом Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести прямые переговоры. К тому же "обе стороны должны от чего отказаться".

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал телефонные переговоры Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что таким образом администрация Белого дома пошла на уступки России.

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