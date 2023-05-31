'Нет смысла тратить на это время': у Зеленского отвергли какие-либо переговоры с Путиным

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг возможность каких-либо переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, сейчас нет смысла обсуждать переговорные процессы с агрессором.

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Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 30 мая. Причина этого в том, что президент РФ сейчас нереалистично и неадекватно оценивает себя, Россию и свои возможности.

"То есть нет смысла тратить время на то, что не будет имплементировано в реальность", – подчеркнул Подоляк.

В ОП добавили, что президент Украины Владимир Зеленский наоборот очень стабилен в этом вопросе. Гарант всегда подчеркивает, что для нас существует формула мира, в которой первым пунктом сказано: россияне должны вывести все свои войска с наших территорий. Как именно это произойдет – принудительно или добровольно – без разницы.

По словам Подоляка, после того, как ВСУ освободят все временно оккупированные территории и нанесут России еще большие потери, в РФ начнется процесс быстрой трансформации.

В частности, юридически должны быть зафиксированы решения насчет уничтожения дальнобойных ракет в России, проведения международной конференции по контролю над ядерным арсеналом, репараций, передачи всех арестованных активов РФ Украине и т.д.

"Кроме того, определенный процент сырьевой, скажем, ренты будем предлагать, чтобы 50 лет выплачивала Россия, и так далее. То есть много есть пунктов, но все они начинаются исключительно с позиции номер один, формулы мира Зеленского – выход на границы 1991- го года", – резюмировал советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не о чем говорить до тех пор, пока российская армия не покинет территорию Украины. При этом глава государства отметил, что Кремль также избегал телефонных разговоров.

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова вести с РФ мирные переговоры по завершению войны. Каждый план, который будет рассматривать наше государство, должен основываться на двух ключевых пунктах.

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